Horóscopo de HOY, lunes 15 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor de lo planeado. Evitará riesgos y superará los obstáculos. Amor: la armonía comenzará a flaquear por la rutina y surgirán roces; atención.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un dato equivocado alterará un proyecto pero no impedirá su camino al éxito. Amor: las reglas en la pareja no servirán, los gestos espontáneos guiarán al corazón.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá creativamente asuntos que traban el avance de proyectos o negocios. Amor: tendrá gran imaginación para renovar los encuentros y crear dulces vivencias.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el momento dicta no precipitarse, surgirán proyectos difíciles de comprender. Amor: su mundo sensible será golpeado cuando alguien que ama diga palabras duras.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y noticias: negocios con poco rendimiento comenzarán a tener una buena oportunidad. Amor: querrá postergar una decisión difícil pero las circunstancias estarán dadas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y noticias: la rutina parecerá que se transforma en algo que será para entusiasmarse. Amor: sentirá que detesta que le critiquen cada actitud espontánea en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un camino alternativo será la mejor opción para avanzar con un negocio. Amor: una actitud distante en la pareja será corregida expresando los sentimientos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un cambio de planes no es lo recomendable, con intuición resolverá. Amor: surgirá una discusión marcada por lo emocional pero se animará a escuchar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para encarar actividad nueva o resolver lo pendiente. Amor: la rutina en la pareja se disipará con sentimientos que encenderán la calidez.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto tardará en concretarse y ser exitoso pero dará que hablar. Amor: los comentarios acerca del trabajo en la pareja podrían crear discusiones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una decisión para avanzar sobre los obstáculos llega en el momento justo. Amor: los momentos íntimos serán privilegiados antes que reuniones con mucha gente.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas nuevas que provocarán desconcierto en el entorno cercano. Amor: las palabras no expresarán los sentimientos surgidos en un deseado encuentro.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMANTE DEL ARTE Y DE LA EXPRESIÓN PORQUE HACEN VIBRAR A SU ALMA SENSIBLE.