Mariana Florez Carulla, poeta peruana y Marca Perú, se prepara para celebrar las fiestas patrias con un recital de décimas, versos y cantos a la patria acompañados de guitarra y cajón. En “Noche Peruana”, la declamadora y compositora reunirá parte de su extensa obra dedicada al país, a sus tradiciones y personajes, en la velada.

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¿Dónde se presentará Mariana Florez Carulla?

Este 27 de julio, en vísperas de las fiestas patrias, la poeta peruana presenta el espectáculo “Noche Peruana con Mariana” en el Auditorio del Club de Regatas Lima, en Chorrillos, a las 8:00 p.m. La propuesta reúne décimas, versos y cantos a la patria acompañados de guitarra y cajón.

Las entradas tienen un precio de 50 soles para asociados y 60 soles para invitados, y se ofrecen informes y ventas a través de la oficina de eventos del club.

Además de su presentación, la agenda de la autora peruana incluye una gala personal en el Teatro Municipal de Lima prevista para diciembre.

Poeta peruana

La obra artística de Mariana Florez Carulla comprende más de 200 poemas de su autoría en los que devela su peruanidad. Ha publicado los libros “Sublime misterio” y “Un poema llamado Perú”, y prepara su tercera entrega, “Suelo tuyo, suelo mío”, que se prevé para este año.

Carulla, poeta peruana, nacida en Lima, vivió parte de su infancia y juventud en México. Estudió Ciencias de la Publicidad y durante años trabajó en el mundo corporativo antes de orientarse de manera creciente hacia la creación y la difusión cultural.

Su poesía se dirige a símbolos como el pisco, el caballo peruano de paso, la marinera, el cajón, la música criolla y los pregones. Pero su obra también habla de figuras históricas como Miguel Grau, Chabuca Granda, Nicomedes Santa Cruz, Oscar Avilés y Ricardo Palma. En sus textos, aparecen celebraciones como la Semana Santa y la Fiesta de Amancaes, además de episodios épicos, como el “Túnel Sagrado”, dedicado a la Operación Chavín de Huántar, y un poema a la Batalla de Tarapacá.

Asimismo, su trayectoria incluye participación en la conducción televisiva, locución comercial e institucional en espacios como la Cumbre de las Américas, la Sociedad Nacional de Industrias y diversas universidades.