Mariana Flores Carulla, poeta peruana, nacida en Lima, vivió parte de su infancia y juventud en México. (Foto: @marianaflorezcarulla/Carlos Tomasio/@oriunda_peru)
Mariana Flores Carulla, poeta peruana, nacida en Lima, vivió parte de su infancia y juventud en México. (Foto: @marianaflorezcarulla/Carlos Tomasio/@oriunda_peru)
Por Redacción EC

Mariana Florez Carulla, poeta peruana y Marca Perú, se prepara para celebrar las fiestas patrias con un recital de décimas, versos y cantos a la patria acompañados de guitarra y cajón. En “Noche Peruana”, la declamadora y compositora reunirá parte de su extensa obra dedicada al país, a sus tradiciones y personajes, en la velada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.