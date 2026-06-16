Resumen

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El Poder Judicial ratificó el sobreseimiento de Keiko Fujimori y otros implicados en el Caso Cocteles. (Foto: César Campos / @photo.gec)
El Poder Judicial ratificó el sobreseimiento de Keiko Fujimori y otros implicados en el Caso Cocteles. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución que ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), archivando de manera definitiva el Caso Cocteles, que involucraba a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.

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