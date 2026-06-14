Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sur del Perú es el principal bloque regional adverso a la candidata presidencial Keiko Fujimori. En el balotaje de este año, la lideresa de Fuerza Popular solo ganó en tres de las 46 provincias que conforman la mencionada zona, todas en Ica, y por un margen menor de cinco puntos porcentuales.

TE PUEDE INTERESAR