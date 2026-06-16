El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,3820, registrando una caída de 0,18% frente al cierre previo. Los mercados globales cerraron mixtos en un contexto de debilidad del dólar frente a sus principales pares.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el sol recuperó fortaleza por segundo día consecutivo, apoyado por la oferta corporativa que viene reforzando el sesgo bajista del tipo de cambio.

En el frente internacional, los inversionistas permanecen atentos a la primera decisión de política monetaria de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed), prevista para mañana. El mercado espera que las tasas se mantengan estables en el rango de 3,50% - 3,75%.

Huayta indicó que la caída de los precios del petróleo viene reduciendo las presiones inflacionarias en distintos países, aunque aún no retornan a los niveles previos al conflicto. Asimismo, señaló que la tendencia de la sesión fue bajista durante gran parte de la mañana, pero que el Banco Central de Reserva (BCR) intervino activamente mediante sus instrumentos cambiarios, realizando una demanda puntual de US$221 millones hacia el cierre del mercado, lo que moderó parcialmente la caída del dólar.

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Por otro lado, Allisson Pérez, Trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, la demanda provino por los corporativos, mientras que la oferta por los no residentes. El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3730 a S/3,3850, con un volumen negociado de US$697 millones a un precio promedio de S/3,3795.

La economía peruana mantuvo un sólido desempeño en abril, registrando su mayor crecimiento del año impulsado por los sectores de comercio, construcción y manufactura. En el ámbito internacional, los datos reflejaron una economía estadounidense aún sólida frente a otras regiones, mientras que la debilidad económica en el Reino Unido y la desaceleración de la demanda interna en China continúan respaldando la fortaleza relativa del dólar. Asimismo, las presiones inflacionarias en Europa siguen siendo un factor de atención para los mercados.