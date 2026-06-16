El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó este martes 16 que será candidato a teniente alcalde de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Esto a menos de un año de haber renunciado al cargo de alcalde de Lima para tentar la Presidencia de la República.

“Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana acompañando al doctor Luis Rubio, para completar y mejorar aún más las obras”, dijo mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales.

La postulación como teniente alcalde responde a una limitación legal, ya que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. La fórmula elegida le permitiría mantenerse en la conducción política de la capital sin postular directamente al máximo cargo municipal.

Además, aunque fue elegido senador para el período 2026-2031 en las elecciones generales, no asumirá ese cargo. Con ello, en menos de dos años, ha renunciado a la alcaldía y ha declinado de asumir como senador. Para ambos cargos fue elegido por voto popular.

“He decidido no asumir el rol de senador. Sería avalar el fraude, sería avalar la corrupción”, afirmó.

Noticia en desarrollo...