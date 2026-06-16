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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, confirmó este martes 16 que será candidato a teniente alcalde de Lima en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Esto a menos de un año de haber renunciado al cargo de alcalde de Lima para tentar la Presidencia de la República.

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