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Un tren de promesas e ilusiones

“Hoy no hay estaciones ni paraderos a lo largo del trayecto, tampoco accesos adecuados, señalización ni condiciones de seguridad para un servicio masivo”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El tren Lima-Chosica no ha solucionado ningún problema de transporte en la ciudad porque no existe. Más allá de si es una donación o una compra barata de US$22,3 millones, lo cierto es que los 93 vagones y 20 locomotoras que Rafael López Aliaga trajo desde California siguen inservibles, acumulando polvo y generando solo expectativas, más de un año después de su pomposo arribo al Perú.

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