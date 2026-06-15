En la otra orilla, la izquierda también busca posicionarse. Juntos por el Perú (JP) intenta consolidar un bloque parlamentario con Ahora Nación (AN) y Partido Cívico Obras (PCO), las dos agrupaciones que respaldaron la candidatura presidencial de Roberto Sánchez. Durante un mitin de campaña, el líder de JP llegó incluso a bautizar esa eventual alianza como “la bancada del pueblo”.

Según fuentes de El Comercio, esa posible unión todavía no fue sellada.

Sin embargo, entre ambos sectores aparece una pieza que podría inclinar la balanza en el próximo Parlamento: Buen Gobierno. Sus votos podrían resultar decisivos en las principales votaciones. Fuentes de Renovación Popular señalaron que la agrupación ya fijó su atención en el partido liderado por Jorge Nieto y que está dispuesta a dialogar, también en julio.

Por ahora, mientras las credenciales aún no han sido entregadas y el Congreso bicameral sigue tomando forma, las conversaciones avanzan con discreción. La derecha parece llevar ventaja en la carrera por tejer alianzas.

—Se programan las reuniones de la derecha—

En diálogo con El Comercio, el virtual senador Alejandro Muñante (RP) indicó que en julio, luego de la entrega de credenciales —prevista antes de fin de mes—, comenzarán las reuniones políticas con el partido Fuerza Popular.

Según explicó, la intención de la agrupación ‘celeste’ es alcanzar acuerdos sobre la composición de la Mesa Directiva y las comisiones parlamentarias antes del inicio de la nueva legislatura bicameral.

“[¿Habrán reuniones antes que empiece la legislatura?] Necesitamos acordar la composición de la Mesa Directiva, la composición de las comisiones. Eso es lo más normal. Lo anormal sería que lo dejemos todo a la suerte el mismo día [que empiece el nuevo Congreso]. Después de la entrega de credenciales hasta la juramentación deben existir ciertos acercamientos o conversaciones precisamente pensando en la composición del nuevo Parlamento. [...] En julio creo que ya estaremos en plenas conversaciones”, afirmó.

Muñante refirió que existen coincidencias entre Renovación Popular y Fuerza Popular, principalmente, en la defensa del modelo económico, la Constitución y el rechazo a la convocatoria de una asamblea constituyente.

El virtual senador también planteó como estrategia la búsqueda de alianzas según los temas que se discutan en el Parlamento.

“Con Ahora Nación ni con Juntos por el Perú vamos a conversar para defender la libertad de empresa. Evidentemente ellos no opinan lo mismo. Pero seguramente con ellos nos acercaremos para, por ejemplo, sacar adelante alguna ley que esté pensando pues en poblaciones vulnerables”, remarcó.

Además, sostuvo que desde Renovación Popular observan el comportamiento de Buen Gobierno, partido al que consideró como una agrupación que mantendrá una postura opositora frente a cualquier gobierno que llegue a Palacio.

En esa línea, señaló que dicha organización podría convertirse en una bancada “bisagra”, debido a que sus votos podrían inclinar la balanza en aquellas decisiones donde se enfrenten las posiciones de la izquierda y la derecha parlamentaria.

“El Buen Gobierno está como una especie de bancada bisagra. Seguramente nosotros en más de una ocasión vamos a tener que apelar para llevar a cabo ciertos proyectos”, agregó.

Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en 'Siempre a las 8'. (Foto: Siempre a las 8)

Fuerza Popular y posible alianzas

Desde Fuerza Popular, el virtual senador Héctor Ventura reconoció que existe una buena relación con Renovación Popular y sus integrantes. Señaló que está dispuesto a coordinar eventuales reuniones con dicha agrupación, aunque estas se realizarían después de la entrega de credenciales, prevista para julio.

“Hay buena relación, por ejemplo, con el señor Muñante, con algunos integrantes de Renovación, en el cual perfectamente podemos llegar a acuerdos muy importantes en favor de la agricultura, de la pesca artesanal, del comercio, de la lucha contra la inseguridad jurídica, de la seguridad. [...] Le puedo mencionar que estamos dispuestos a coordinar las veces que sea posible [con Renovación Popular], pero ya seguramente dentro de los procedimientos parlamentarios se van a tomar acuerdos importantes en el cual se van a tener que reunir posterior a la juramentación de todos los electos senadores y diputados”, dijo a El Comercio.

Consultado sobre la posibilidad de sellar un pacto o alianza con Renovación Popular, Ventura respondió que “si es para mejorar el país, por supuesto que sí”.

Sin embargo, aclaró que cualquier acercamiento dependerá también de la posición que adopte Rafael López Aliaga frente a Fuerza Popular.

“En las últimas oportunidades ha tenido algunas posiciones encontradas. Sus tácticas políticas se han ido en contra de él. Han sido como un boomerang sus palabras”, añadió.

Opinó que el Congreso bicameral sea unido sin divisionismo, lo que “usualmente hemos estado acostumbrados por la izquierda”.

“Hemos compartido la mesa con Perú Libre, a pesar de las posiciones ideológicas y políticas que hemos tenido; aquí lo que los peruanos queremos es que tengamos un congreso bicameral que llame a la unión, no al divisionismo, lo que usualmente hemos estado acostumbrados por la izquierda”, agregó.

Negó que haya tenido diálogos con el Buen Gobierno, aunque la intención del partido naranja es reunirse próximamente con la agrupación que lidera Jorge Nieto.

Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular. (Foto: Congreso)

Por su parte, Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, consideró que el próximo Congreso bicameral requerirá la construcción de coaliciones que incluso podrían ser temáticas, una estrategia similar a la planteada por Renovación Popular.

“El Congreso que tenemos requiere de armar, digamos, una coalición tal vez podría ser incluso hasta temática. Yo escuchaba a Jorge Nieto la vez pasada hablando este que él estará dispuesto a votar de las cosas que crea positivo. Yo creo que vamos a poder tener puente en el sentido”, indicó en Canal N.

Luis Galarreta defiende al fujimorismo y afirma que busca volver al Ejecutivo tras 25 años. (Foto: Antonio Melgarejo/@photo.gec)

—¿Qué unión tendrá la izquierda?—

La alianza que toma forma es la denominada por Roberto Sánchez como la “bancada del pueblo”, que estaría conformada por Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras.

Fuentes de El Comercio indicaron que, por el momento, esa articulación aún no ha quedado definida, pese a que los líderes de las tres agrupaciones respaldan la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.

Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de JP, confirmó esa versión y aseguró que “eso está por conversarse todavía”.

“Por lo menos de parte de JP es una propuesta, una intención que ya viene desde el propio proceso electoral y creo que Roberto Sánchez lo ha reafirmado de parte de JP buscar la unidad con estas bancadas”, indicó.

Al ser consultado sobre una eventual incorporación de Buen Gobierno, respondió: “Esperemos que la bancada del Buen Gobierno reflexione y no termine siendo una bancada aliada del fujimorismo... Que reflexionen porque tienen por delante una responsabilidad legislativa muy grande”.

Finalmente, afirmó que existe la intención de JP de impulsar todas las coordinaciones posibles para avanzar en la construcción de una bancada conjunta.

Intentamos comunicarnos con el partido del Buen Gobierno pero al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.