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Resumen

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Aunque el tablero congresal todavía no termina de instalarse, las primeras piezas ya empezaron a moverse. Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) han comenzado a acercar posiciones tras reconocer coincidencias y anunciar reuniones para julio, antes de que los nuevos diputados y senadores ocupen sus curules en el Parlamento bicameral.

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