Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) consideran posible que se realicen elecciones complementarias, para que los peruanos que no votaron el pasado 12 de abril por fallas de la ONPE puedan ejercer su derecho al sufragio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: