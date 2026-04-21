Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) consideran posible que se realicen elecciones complementarias, para que los peruanos que no votaron el pasado 12 de abril por fallas de la ONPE puedan ejercer su derecho al sufragio.

La propuesta fue planteada por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el domingo, durante un plantón realizado en el Campo de Marte, en Jesús María.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares. Elecciones complementarias antes del 3 de mayo”, exclamó López Aliaga al dirigirse al JNE.

Fujimori señaló que se trata de una opción “razonable”. “He escuchado el pedido que ha hecho y me parece razonable, porque ya no está hablando de insurgencia, de la nulidad total. Lo que hay que hacer es esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. Y nosotros, desde Fuerza Popular, respetaremos esa decisión”, dijo en diálogo con la prensa desde el distrito de Independencia, en Lima norte.

La lideresa del fujimorismo argumentó que el derecho al voto es universal y debe ser respetado. Pidió esperar “con la prudencia del caso” la decisión que pueda tomar el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Previamente, el aspirante a la vicepresidencia Miguel Torres (Fuerza Popular) había adelantado que su agrupación no se opondría a celebrar elecciones complementarias. “Siempre y cuando sea una decisión tomada por el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que se busque sea cautelar el derecho al voto de las personas y ellos hayan verificado que verdaderamente es una medida necesaria, proporcional, nosotros no tendríamos ningún problema”, dijo en diálogo con el podcast “Tenemos que hablar”, de El Comercio.

Por su parte, Jorge Nieto reconoció que la propuesta “no está contemplada en la ley”; sin embargo, sostuvo que podría realizarse apelando al mismo criterio que permitió extender la jornada electoral del domingo 12 de abril hasta el lunes 13.

“Es lo mismo que ha hecho el jurado convocando para el día lunes a Pachacamac, Lurín y otros distritos del sur de Lima y del este de Lima. No está contemplado en la ley, pero tampoco estaba contemplado en la ley que se votara el día lunes; por tanto, yo no vería que sea un pedido que esté fuera del margen de acción del jurado. Lo que hay que hacer es limpiar la elección”, dijo el domingo en entrevista con América Televisión.

Posturas

Los especialistas en derecho electoral Alejandro Rospigliosi y José Naupari coincidieron en que la propuesta es ilegal. En tanto, el ex primer ministro Ernesto Álvarez la consideró viable.

Alejandro Rospliosi dijo a El Comercio que realizar elecciones complementarias de unos comicios generales “es inconstitucional”.

“No se puede hacer forados a la ley. Aunque comprendo la indignación del señor López Aliaga, su propuesta no tiene anclaje constitucional. El marco legal constitucional no es como el sombrero de un mago”, afirmó.

En tanto, José Naupari destacó que “más allá de las situaciones extraordinarias que se han venido suscitando en este proceso, las decisiones tienen que enmarcarse en los procedimientos y causales que están previstos en la ley”.

Una postura distinta mostró Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional. En su opinión, la celebración de elecciones complementarias dará legitimidad a los comicios generales, en un contexto de irregularidades cometidas por la ONPE.

“La ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y los mismos partidos políticos tienen conocimiento de cuáles fueron las mesas que demoraron más de dos horas en abrir. Esas mesas en Lima pueden tener fácilmente una elección complementaria de carácter de emergencia para mantener la legitimidad de estos comicios”, señaló a El Comercio.

Consultado por la ley que ampara esa opción, dijo: “Ninguna ley. Es simplemente el criterio de conciencia con el cual el Jurado Nacional de Elecciones puede salvar un proceso electoral”.

A su turno, al ser consultado sobre ese mismo “criterio de conciencia”, José Naupari respondió: “Ningún órgano jurisdiccional, incluido el JNE, puede estar por encima del principio de legalidad”.