Aunque no hay resultados oficiales, la eventual candidatura de Roberto Sánchez en segunda vuelta queda tensionada por el perfil de sus compañeras de fórmula. La candidata a primera vicepresidenta, Analí Márquez Huanca y la candidata a la segunda vicepresidencia, Brígida Curo Bustincio, concentran investigaciones fiscales y de carácter administrativo que generan dudas.

El caso más delicado recae sobre Brígida Curo, dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de Puno y candidata a la segunda vicepresidencia. Registros del Ministerio Público la ubican como denunciada en la carpeta 1328-2023 por el delito de disturbios, vinculado a hechos de violencia ocurridos durante las protestas de 2023.

El expediente, inicialmente a cargo de la 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, fue derivado mediante oficio 1280-2023-MP-4DFC-1FPPC-PUNO a la Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo. Este traslado por competencias coloca la investigación en un fuero especializado que analiza delitos contra la tranquilidad pública con alcance nacional.

Brigida Curo reportó dedicarse a “labores agropecuarias” que le generan ingresos por S/12 mil anuales.

Reporte del Ministerio Público de caso contra Brigida Curo, candidata a vicepresidenta de Juntos por el Perú.

Según reportó, su campaña se sostuvo únicamente con aportes propios, solo con dos entregas en efectivo que suman S/ 1.500, reportadas ante la ONPE. Su informe alega que no gastó en publicidad y se limitó estrictamente a costos de movilidad. Sin embargo, en sus redes sociales se observan acciones digitales y entrega de merchandising a pobladores con sus datos de campaña a diputada.

Vicepresidenta de Roberto Sánchez investigada por el Ministerio Público desde el 2023 (Foto: Facebook Brigida Curo)

Pese a tratarse de una campaña personal, Curo no se consignó como responsable de los aportes y delegó ese rol a Modesto Cutipa Yunga, militante del Nuevo Perú (agrupación liderada por Verónika Mendoza). En su perfil personal también figuran varios antecedentes de violencia familiar pero en calidad de víctima. Ha interpuesto denuncias por agresión física contra su conviviente, el abogado Lucilo Suasaca.

Brigida Curo fue una de las más conocidas dirigentes que armó campamentos en Lima expresando su disconformidad con la salida del hoy preso Pedro Castillo. En redes, ha calificado al Estado peruano como una “dictadura militar” y ha manifestado que, de llegar al poder, cambiarán la Constitución de 1993. Este Diario intentó contactarla para recibir sus descargos, pero la candidata no respondió.

Sancionada por la ONPE

Analí Márquez Huanca, carta a la primera vicepresidencia, fue procesada por falta de transparencia. La ONPE le impuso un procedimiento sancionador por no haber presentado la información financiera de sus aportes de campaña durante su postulación al Congreso en el 2020, vulnerando los principios de fiscalización electoral.

En 2022, el proceso prescribió y Márquez evitó una multa de entre 10 y 30 UIT gracias a la Ley N.° 31504, que redujo el plazo de prescripción de dos a un año. En la campaña de este año sí registró sus aportes, de los que destacan Richard Romero y Carolina Herrera, exafiliados del Partido Popular Cristiano (PPC) que le dieron dinero en efectivo.

Candidata a vicepresidenta, Analí Márquez, fue investigada por la ONPE por no reportar sus gastos e ingresos de campaña del año 2020. / @omarandteresa

Analí Márquez no es nueva en política. Postuló al Congreso por el partido Renacimiento Unido Nacional (RUNA) –partido del exministro de Castillo, Ciro Gálvez– y luego a la alcaldía de Chumbivilcas por Juntos por el Perú, ambas campañas sin éxito. La abogada estudió en la Universidad Alas Peruanas y tiene una maestría en la Universidad César Vallejo.

Obtuvo las órdenes de servicio mejor pagadas de toda su carrera, durante el año pasado, trabajando en Lima con la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, brindando servicio de informes legales. En esa entidad también laboraba Irma Castillo, hermana del expresidente Pedro Castillo, bajo la gestión del actual alcalde Oswaldo Vargas, quien, al igual que ellas, también es militante de Juntos por el Perú.