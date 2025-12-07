Irma Castillo, quien ocupa el cargo de coordinadora administrativa en la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, fue registrada en actividades proselitistas en los exteriores del penal de Barbadillo durante su horario laboral.

Así lo reveló Cuarto poder, que informó que, pese a mantener órdenes de servicio con la comuna, la funcionaria no se encontraba en su oficina y participaba en acciones vinculadas al exmandatario recluido.

De acuerdo con el reportaje, la hermana de Castillo ha sido vista en reiteradas ocasiones fuera de su centro de labores. Las imágenes difundidas muestran que, mientras debía cumplir funciones administrativas, acudía a marchas, entrevistas y concentraciones en apoyo a su hermano, recientemente sentenciado.

Según el programa dominical, sus apariciones en Barbadillo se repiten desde mediados de año, periodo en el que la municipalidad le paga S/ 4.000 mensuales por coordinar actividades administrativas. Sin embargo, sus registros laborales evidencian que no había trabajado antes para el Estado y que obtuvo al menos seis órdenes de servicio tras inscribirse como proveedora en junio.

Cuarto poder señaló que, pocos días después de ese registro, recibió una invitación directa para asumir el puesto, pese a no acreditar experiencia previa.

El informe también da cuenta de que la funcionaria figura como contadora pública, pero no habilitada, y que su labor debería ejercerse en una oficina ubicada dentro de un complejo deportivo municipal. No obstante, trabajadores de la comuna afirmaron al dominical que Castillo “estaba en campo”.

Las grabaciones difundidas muestran que Castillo asistió a protestas junto a otros simpatizantes del exmandatario y a su hermana Gloria. En varias fechas de noviembre, participó de marchas, entrevistas y actividades políticas mientras cargaba banderolas y coordinaba con dirigentes.

El reportaje también identificó a otras personas vinculadas a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica en las protestas. Entre ellas aparece Analí Márquez Huanca, candidata a la vicepresidencia por Juntos por el Perú, quien también figura con órdenes de servicio en la misma comuna.