Avanza País – Partido de Integración Social anunció que José Williams será su candidato a la Presidencia de la República, tras aprobarse su postulación en el Congreso Nacional realizado este domingo a las 2:00 p. m. La agrupación comunicó el acuerdo mediante un pronunciamiento difundido en la red social X.

Con ello, Williams encabezará la fórmula presidencial de Avanza País de cara al proceso electoral del 2026.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En el Congreso Nacional de hoy a las 2:00 p. m., Avanza País acordó democráticamente que el Gral. Williams será nuestro candidato presidencial.#AvanzaPais #Peru #importante #ÚLTIMOMINUTO #Presidente pic.twitter.com/63LABMwnGi — Avanza País-Partido de Integración Social (@AvanzaPais_Peru) December 7, 2025

El anuncio se produce en paralelo al desarrollo de las primarias vía delegados, que se llevan a cabo hoy como parte del cronograma de elecciones generales. En esta jornada participan 37 organizaciones políticas (34 partidos y tres alianzas) para definir a sus postulantes a la Presidencia, al Congreso y al Parlamento Andino.

La decisión también ocurre tras la renuncia de Phillip Butters al partido y a su precandidatura presidencial para los comicios del próximo año.