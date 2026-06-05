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Roberto Sánchez en el mitin de cierre de campaña de la segunda vuelta. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Roberto Sánchez en el mitin de cierre de campaña de la segunda vuelta. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dijo que está comprometido a respetar los resultados electorales de la segunda vuelta, incluso si es que le son adversos.

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