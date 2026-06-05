El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dijo que está comprometido a respetar los resultados electorales de la segunda vuelta, incluso si es que le son adversos.

“Como hombre demócrata, aceptaré los resultados. El voto ciudadano se respeta, y me comprometo a aceptar los resultados. No es un salto al vacío, es la democracia”, dijo este viernes ante la prensa, y exhortó a otros políticos que también hagan los propio.

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Roberto Sánchez insiste en indultar a Pedro Castillo: Se hará en el marco de la ley. Decimos que ese sentimiento popular quiere la libertad del presidente Castillo



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El candidato de Juntos por el Perú insistió en su posición a favor de un indulto al expresidente Pedro Castillo, preso por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, aunque aseguró que actuará respetando la Constitución.

“Hay un sentimiento muy grande en el Perú y ya han confesado cómo complotaron, vacaron e ilegalmente detuvieron a un presidente en ejercicio constitucional y esa voluntad lo han dicho en la oferta electoral. No solo en Juntos por el Perú decimos que ese sentimiento popular quieren la libertad de Pedro Castillo”.