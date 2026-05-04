El 10 de noviembre del 2025, Roberto Sánchez anunció desde su cuenta de Facebook la fórmula presidencial de Juntos por el Perú. En el flyer aparecían Analí Márquez y Brígida Curo junto a una fotografía de Pedro Castillo Terrones. Con esta imagen Sánchez –quien también se desempeña como presidente del partido– dio inicio oficial a sus actividades de campaña.

Apenas tres días después, Sánchez consignó actividades como congresista en Puno bajo el rótulo de Semana de Representación y lo registró en sus informes. El evento partidario se dio junto a la Asamblea Provincial de Comunidades Campesinas en Azángaro –fuera de su circunscripción electoral, ya que Sánchez es congresista por Lima– y en las imágenes aparece junto a Brígida Curo, quien ya había sido anunciada como candidata a la segunda vicepresidencia días antes.

Pero no fue la única vez. Al mes siguiente, el 10 de diciembre, Sánchez registró otra actividad “de representación” en Cusco, fuera de su circunscripción. Según el documento oficial enviado por su propio despacho, recorrió el Mercado San Pedro como parte de la difusión de un proyecto de ley declarativo que proponía la puesta de valor del mercado central.

Sin embargo, las fotografías adjuntas en el informe del Congreso muestran que estuvo acompañado por Analí Márquez, actual candidata a la primera vicepresidencia y postulante a la Cámara de Diputados por esa región. Mientras que en las redes sociales del propio candidato se puede ver cómo en esa visita al Cusco hacía difusión de su campaña.

Imagen en el informe de representación de Roberto Sánchez delata sus actividades de campaña en días pagados exclusivamente para su función de representación congresal.

Además resulta llamativo que en los informes presentados, Sánchez no firma como congresista, sino como “Presidente de Juntos por el Perú” y utiliza el logotipo de su actual partido (y no el de su bancada congresal JP-VP-BM), pese a tratarse de documentos parlamentarios.

En noviembre pidió licencia solo el 12 y 14, mientras en fechas cercanas en las que sí consignó representación aparece en actividades proselitistas. En diciembre repitió el patrón: solicitó licencia el 12, 15 y 16, pero reportó como trabajo oficial —y apto para el cobro de bonos— los días 10 y 11, cuando realizó actividades en Cusco junto a su entorno electoral.

En redes sociales del candidato se registraron las actividades de campaña por Juntos por el Perú, las mismas que fueron incluidas en sus informes de semana de representación (Foto: Captura Facebook Roberto Sánchez)

Para el especialista parlamentario Martín Cabrera dicha acción resulta flagrante. “Aquí hay un principio básico: a confesión de parte, relevo de prueba. Si es el propio despacho el que registra las actividades, las imágenes y además solicita licencias en determinados días, sugiere que el mismo congresista identificaba que estaba ante una situación límite”, indica. Además, señala que el caso debería ir a la Comisión de Ética y, a la vez, podría significar un delito de uso indebido de los recursos públicos.

Lluvia de licencias

Según documentos revisados por esta Unidad, Roberto Sánchez figura entre los congresistas que más licencias solicitó durante sus semanas de representación en 2025. Tramitó permisos en febrero, mayo, junio, julio, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, en su mayoría por viajes al extranjero.

Por ejemplo, en febrero viajó a Uruguay; en mayo se ausentó por un viaje a China —con licencia hasta el 5 de junio— y volvió a pedir permisos los días 25, 26 y 27 de ese mes. En julio concentró licencias los días 14, 16 y 17; en setiembre, el 22 y 23; en octubre, del 28 al 30 y en noviembre viajó a Colombia (del 24 al 27) por motivos particulares. Mientras que en lo que va de este año realizó viajes personales a México (febrero) y Chile (marzo).

Unidad de Investigación