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Resumen

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Los informes de representación que el congresista Roberto Sánchez presentó ante la Oficialía Mayor registran actividades de campaña realizadas durante semanas financiadas por el Congreso. Los documentos, elaborados por su propio despacho, incluyen fotografías en las que aparece junto a Analí Márquez y Brígida Curo, integrantes de su plancha presidencial.

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