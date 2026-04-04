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La Comisión de Ética evaluará este lunes suspender tres procesos que afronta el presidente José Balcázar. (Foto: Andina)
La Comisión de Ética evaluará este lunes suspender tres procesos que afronta el presidente José Balcázar. (Foto: Andina)
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La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes la suspensión de tres procesos que involucran al presidente José Balcázar en su condición de congresista de la República. Los casos están relacionados con su defensa del matrimonio infantil y con un presunto impulso de una norma que habría beneficiado a su hijo cuando encabezaba la Comisión de Educación.

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