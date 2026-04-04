La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes la suspensión de tres procesos que involucran al presidente José Balcázar en su condición de congresista de la República. Los casos están relacionados con su defensa del matrimonio infantil y con un presunto impulso de una norma que habría beneficiado a su hijo cuando encabezaba la Comisión de Educación.

La medida alcanza a los expedientes N.° 254-2025-2026/CEPCR, N.° 255-2025-2026/CEPCR y N.° 259-2025-2026/CEPCR, los cuales podrían quedar en suspenso de aprobarse las resoluciones incluidas en la agenda del grupo de trabajo parlamentario.

Según explicó el vicepresidente de la comisión, Alex Paredes, los documentos serán primero evaluados y luego sometidos a votación entre los legisladores. El resultado definirá si los procesos quedan congelados de manera temporal.

“ Estas resoluciones son iguales que los informes de calificación. El lunes se evaluará y luego se someterá al voto. Cada congresista tiene 24 horas de anticipación para revisar la documentación adjunta”, declaró a este Diario.

Como se recuerda, Balcázar fue elegido recientemente presidente del Congreso, lo que lo convierte en jefe de Estado transitorio en determinadas circunstancias, mientras continúan los cuestionamientos en su contra dentro del Parlamento.

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