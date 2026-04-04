La Comisión de Ética del Congreso evaluará este lunes la suspensión de tres procesos que involucran al presidente José Balcázar en su condición de congresista de la República. Los casos están relacionados con su defensa del matrimonio infantil y con un presunto impulso de una norma que habría beneficiado a su hijo cuando encabezaba la Comisión de Educación.
LEE: Keiko Fujimori y su círculo de confianza: ¿a quiénes escucha más la candidata presidencial de Fuerza Popular?
La medida alcanza a los expedientes N.° 254-2025-2026/CEPCR, N.° 255-2025-2026/CEPCR y N.° 259-2025-2026/CEPCR, los cuales podrían quedar en suspenso de aprobarse las resoluciones incluidas en la agenda del grupo de trabajo parlamentario.
Según explicó el vicepresidente de la comisión, Alex Paredes, los documentos serán primero evaluados y luego sometidos a votación entre los legisladores. El resultado definirá si los procesos quedan congelados de manera temporal.
“Estas resoluciones son iguales que los informes de calificación. El lunes se evaluará y luego se someterá al voto. Cada congresista tiene 24 horas de anticipación para revisar la documentación adjunta”, declaró a este Diario.
MÁS: Candidatos a la Presidencia alistan cierre de campaña en recta final de elecciones generales
Como se recuerda, Balcázar fue elegido recientemente presidente del Congreso, lo que lo convierte en jefe de Estado transitorio en determinadas circunstancias, mientras continúan los cuestionamientos en su contra dentro del Parlamento.
Conferencia de prensa del Presidente del Consejo de Ministros sobre los avances del gobierno de transición. Se abordan temas de seguridad electoral, despliegue de fuerzas armadas y policiales, y garantías para que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto en un proceso transparente y ordenado.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más