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Resumen

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A ocho días de las elecciones generales, los candidatos presidenciales alistan sus últimas actividades en regiones pero, sobre todo, en Lima, donde prevén cerrar sus campañas con mítines cargados de propuestas y mensajes finales para sus simpatizantes.

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