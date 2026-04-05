A ocho días de las elecciones generales, los candidatos presidenciales alistan sus últimas actividades en regiones pero, sobre todo, en Lima, donde prevén cerrar sus campañas con mítines cargados de propuestas y mensajes finales para sus simpatizantes.

Al menos el 80% de postulantes —con mayor intención de voto— decidió realizar el jueves 9 de abril su mitin en Lima o distritos cercanos a la capital, mientras que el otro 20% decidió que sea en alguna provincia del país, de acuerdo con consultas realizadas por Diario a cada partido.

Por lo pronto, la escena electoral, según la última encuesta de Datum, muestra a la postulante Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en un empate técnico, al situarse en los primeros lugares con 13% y 11,7% de intención de voto, respectivamente.

En la pelea por el tercer lugar están Carlos Álvarez (País para Todos) y Alfonso López Chau (Ahora Nación). El primero obtuvo 6,9%, mientras que el segundo, 6,1%. El candidato Jorge Nieto (Buen Gobierno) alcanzó 5,9% y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), 4,9%.

A estos les siguen César Acuña (Alianza para el Progreso), con 4,0%, y Ricardo Belmont, con 2,9%. Después se encuentran Yonhy Lescano (Cooperación Popular), José Luna (Podemos Perú) y Wolfgang Grozo (Integridad Democrática).

Los 35 aspirantes a la Presidencia tienen permitido realizar actos proselitistas hasta el jueves 9 de abril a las 11:59 p. m. A partir del viernes regirá la prohibición electoral de todo acto proselitista, periodo destinado a que la ciudadanía reflexione su voto, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

—¿Cuáles serán las últimas actividades y el cierre de campaña de los principales candidatos presidenciales?—

La aspirante a la Presidencia, Keiko Fujimori, prevé culminar su campaña en el distrito de Villa El Salvador (Lima) el jueves 9 de abril, según fuentes del partido.

El miércoles 1 de abril estuvo en Huaral en una actividad política junto a Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia de la República y postulante al Senado. El jueves, en tanto, acudió a Ventanilla (Callao).

“Vamos a volver a controlar las cárceles, las fronteras y los extranjeros ilegales serán expulsados. Vamos a recuperar el orden”, refirió en dicha actividad.

Luego acudió al centro poblado de Caleta de Carquín, en la provincia de Huaura, donde afirmó: “Vamos a hacer cinco millones de kits escolares para todos nuestros alumnos a nivel nacional”.

Fuente: Difusión.

Por su parte, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) encabezará su mitin de cierre ese mismo jueves en el distrito de Jesús María (Lima), específicamente en la avenida La Peruanidad.

El postulante estuvo el miércoles pasado en Juliaca (Puno) y desde allí envió un mensaje a las empresas mineras: “Ustedes tienen un plazo, ese plazo es de 15 años. Si en ese tiempo no han explorado ni empezado la explotación, ese terreno pasa a ser propiedad del Estado. No es justo tener anuncios y no hacer nada”.

Sostuvo que tiene identificadas al menos 400 mil familias “que tienen una tradición ancestral de vivir de la minería porque el Perú es un país minero”. El Jueves Santo acudió a Andahuaylas y posteriormente en Abancay (Apurímac).

Desde el partido País para Todos indicaron que el candidato presidencial Carlos Álvarez realizará su acto de cierre en Lima el jueves 9 de abril, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Previamente, acudirá el miércoles 8 de abril a Sullana (Piura).

En sus últimas declaraciones durante el debate presidencial organizado por el JNE, el aspirante afirmó que apostará por la pena de muerte como medida contra la extorsión y que, en materia educativa, triplicará el programa Beca 18.

Carlos Álvarez. Foto: Joel Alonzo/ GEC.

—Más actividades presidenciales—

A pesar de que sus actividades políticas se han centrado en algunas provincias del país, el partido Ahora Nación prevé que el aspirante a la Presidencia, Alfonso López Chau, realice actividades de campaña el próximo jueves por el Cercado de Lima. Así lo confirmó Ruth Luque, candidata al Senado por dicho partido.

Entre sus propuestas está la creación de universidades públicas con sucursales en todas las regiones del país y la entrega de internet en todos los centros educativos públicos.

Alfonso López Chau. Foto: GEC.

Jorge Nieto (Buen Gobierno) dará por concluida su campaña en Lima ese mismo jueves 9 de abril. Según el área de prensa del partido, aún no se ha definido el local donde se realizará la actividad.

El aspirante a la Presidencia plantea poner en funcionamiento la Red Dorsal Nacional: “Tenemos que poner en pleno funcionamiento la red dorsal nacional y las redes regionales de fibra óptica. Gastamos US$2.200 millones en esa red y hoy día usamos de ella apenas el 7% u 8%. Eso es lo primero. Esto permitiría conectar a todo el Estado y todas las dependencias de modo gratuito, porque pagamos la red y pagamos su mantenimiento”.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), cerrará sus actividades políticas el miércoles 8 de abril en la plaza Dos de Mayo (Lima). El aspirante al sillón de Pizarro tuvo un evento ayer junto a su fórmula presidencial en Ventanilla.

—Recorrido electoral—

César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), tiene previsto cerrar su campaña en Trujillo el mismo jueves 9 de abril, ciudad en la que fue gobernador hasta poco antes de iniciar la carrera electoral.

El líder de APP acudirá en los próximos días a Tarapoto (San Martín), Huaraz (Áncash), Chimbote (Áncash), Chiclayo (Lambayeque), Chota (Cajamarca) y Piura. Luego, a Trujillo.

Entre sus planteamientos destacan la “muerte civil para los corruptos mediante un proceso exprés de pérdida de dominio de sus bienes” y el “apagón regulatorio, además de iniciativas para evitar que malos funcionarios extorsionen a los ciudadanos”.

De otro lado, este Diario intentó comunicarse con Ricardo Belmont (Obras) para conocer la fecha y su lugar de cierre de actividades, pero no obtuvo respuesta. Se le dejaron mensajes en sus redes sociales y por WhatsApp.

El candidato Yonhy Lescano (Cooperación Popular) prevé culminar su campaña el 6 de abril en Puno, según confirmó su área de prensa a este Diario. Tiene programado participar en actividades políticas el 2 y el 4 de abril en Ayacucho y San Martín, respectivamente.

Yonhy Lescano (Foto: JNE) / AGQ JNE

Desde Podemos Perú, el candidato al Senado Guido Bellido afirmó que José Luna tenía previsto cerrar sus actividades de campaña en Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Añadió que el aspirante a la Presidencia recorrerá la selva central del país en los días previos al cierre.

Por su parte, el candidato Wolfgang Grozo (Integridad y Desarrollo) confirmó que su cierre de campaña será en Lima, el 9 de abril. Al cierre de esta edición, evaluaba la posibilidad de realizarlo en San Juan de Lurigancho o en Villa El Salvador.

Candidato Wolfgang Grozo participa este miércoles en la sexta y última fecha del ciclo de debates del JNE (Foto: JNE) / AGQ JNE

Durante el debate de candidatos presidenciales, Wolfgang Grozo lamentó la falta de oportunidades para los jóvenes y anunció que duplicará el programa Beca 18, además de crear un esquema de “becas por impuestos”, mediante el cual las empresas se comprometan a financiar la formación de estudiantes.

“Los colegios no tienen Internet. ¿Sabían ustedes que retornan al Ministerio de Educación (Minedu) 4 mil millones de soles al año cuando con 500 millones se puede habilitar a todos los centros educativos. Y eso lo haremos también en mi gobierno de Integridad Democrática“, refirió.

—Silencio electoral y prohibiciones de mítines—

Es importante recordar que el Jurado Nacional de Elecciones estableció que después del domingo previo a los comicios las encuestadoras y medios de comunicación que difundan encuestas sobre resultados electorales serán sancionados con multas que van de las 10 a 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, entre 55 mil y 550 mil soles.

Según la Resolución Nº 0107-2025-JNE, el monto se determinará de manera discrecional considerando la proximidad al día de sufragio –12 de abril– y el alcance de la difusión, en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Asimismo, el JNE dispone otro castigo: Si una encuestadora publica de manera incompleta en su página web el informe de estudio sobre intención de voto y/o simulacro de votación, el cuestionario y/o cédula, la ficha técnica y los resultados del estudio podría ser sancionada con una suspensión de 20 días calendario.

De otro lado, Luis Ramos, vocero del JNE, refirió que hasta el jueves a las 11:59 de la noche cualquier organización política puede hacer un cierre de mitin, pero luego del mencionado horario, no.

“En el caso de lo que son cualquier tipo de eventos de carácter proselitista, de carácter político, reuniones o manifestaciones de este tipo, está en este caso prohibido realizarse dos días anteriores al acto electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el día jueves a las 23:59 horas cualquier organización podría hacer un cierre de mitin por eso vas a encontrar ahí a fiscalizadores presenciando el cumplimiento normativo”, refirió.

Respecto de la propaganda electoral, aseguró que la prohibición arranca 24 horas antes del día de sufragio. Es decir desde el día sábado está prohibido cualquier tipo de propaganda electoral.