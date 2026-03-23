A pesar de encontrarse ya en la recta final de la campaña, ocho de cada diez peruanos admiten que no saben cómo se debe votar este 12 de abril. Asimismo, el 50% señala que desconoce la cédula de votación que se empleará —la más grande en la historia electoral del país— y, entre quienes afirman conocerla, la mayoría la considera confusa. Así lo revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

A nivel regional, Lima y Callao concentran el mayor desconocimiento sobre el procedimiento de votación (88%), seguidos de la zona centro (79%). Sin embargo, en todas las regiones los niveles superan el 70%. Por edades, el desconocimiento es más elevado entre los adultos jóvenes, especialmente en los de 25 a 34 años (86%) y de 35 a 44 años (84%), aunque las cifras evidencian que se trata de un fenómeno transversal.

La cédula de votación medirá 42 x 44 cm y estará organizada en cinco columnas, cada una correspondiente a un tipo de elección. En ella se deberá elegir una fórmula presidencial, 30 senadores a nivel nacional, 30 senadores a nivel regional, 130 diputados y cinco representantes al Parlamento Andino. En este ABC Electoral de El Comercio puede encontrar mayor información.

Específicamente sobre la cédula, el estudio muestra que el 50% de los encuestados afirma conocerla, mientras que la otra mitad señala no haber tenido contacto con ella. No obstante, incluso entre quienes dicen conocerla, el 61% la percibe como confusa y solo el 37% la considera clara. Además, apenas el 24% afirma haber practicado cómo votar, ya sea mediante una cartilla de votación impresa o virtual, frente a un 76% que no lo ha hecho.

Esta brecha entre el proceso electoral y los ciudadanos también se refleja en el conocimiento del sistema bicameral del Congreso. Si bien el porcentaje de quienes afirman saber la diferencia entre las dos cámaras —el Senado y la Cámara de Diputados— ha aumentado de 22% en enero a 40% en marzo, todavía el 60% reconoce que no distingue entre ambas instancias.

Aun así, el 55% de los encuestados indica que optará por utilizar el voto preferencial, mientras que el 30% adelanta que dejará en blanco los recuadros destinados a esta opción. Un 3% ya prevé anular su voto y el 12% aún no sabe cómo procederá.

Pero esta brecha de información podría tener también una dimensión más íntima. El 35% de los peruanos afirma que evita hablar de política con familiares o amigos, mientras que cuatro de cada diez señalan que, cuando el tema surge, suele estar marcado por tensiones o discusiones. Apenas el 21% dice que le gusta hablar de política.