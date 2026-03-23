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Resumen

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A pesar de encontrarse ya en la recta final de la campaña, ocho de cada diez peruanos admiten que no saben cómo se debe votar este 12 de abril. Asimismo, el 50% señala que desconoce la cédula de votación que se empleará —la más grande en la historia electoral del país— y, entre quienes afirman conocerla, la mayoría la considera confusa. Así lo revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.