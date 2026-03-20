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Resumen

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El candidato presidencial César Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP), han intensificado en la recta final de la campaña electoral un discurso que combina ataques contra los medios de comunicación con acusaciones de una presunta persecución política.

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