Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)
La agrupación de K-pop se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La agrupación BTS ya tiene definido todos los detalles de sus presentaciones en Perú. A través de sus redes sociales, Live Nation confirmó que la banda de K-Pop se presentará en el Estadio San Marcos los días 9 y 10 de octubre, como parte de su gira “World Tour Arirang”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.