Resumen
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La agrupación BTS ya tiene definido todos los detalles de sus presentaciones en Perú. A través de sus redes sociales, Live Nation confirmó que la banda de K-Pop se presentará en el Estadio San Marcos los días 9 y 10 de octubre, como parte de su gira “World Tour Arirang”.
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