La agrupación BTS ya tiene definido todos los detalles de sus presentaciones en Perú. A través de sus redes sociales, Live Nation confirmó que la banda de K-Pop se presentará en el Estadio San Marcos los días 9 y 10 de octubre, como parte de su gira “World Tour Arirang”.

A través de sus redes sociales, la empresa productora del concierto de BTS en Perú confirmó que el concierto se realizará en dos fechas en el Estadio San Marcos y que el formato 360° también estará disponible en Perú.

Además, se anunció el costo de entradas para la presentación de BTS en Perú. Los sectores estarán divididos en tres segmentos: Tribunas Norte y Sur, Tribuna Oriente y Occidente y Campo.

“La espera terminó, ARMY! BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN LIMA”. La venta general comienza el viernes 10 de abril a las 10 a.m. en www.ticketmaster.pe

Los precios son:

Tribuna Norte y Sur: S/483

Tribuna Oriente y Occidente: S/667

Campo: S/851

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Según anunció Live Nation, la venta general de entradas para BTS en Perú iniciará el próximo viernes 10 de abril, a partir de las 10 a.m., en Ticketmaster.

BTS en Perú confirmó que el concierto se realizará en dos fechas en el Estadio San Marcos. (Foto: Disfusión)

La gira mundial de BTS arrancará en abril de 2026 en Goyang, Corea del Sur, e incluirá diversas ciudades de Asia, Japón, Norteamérica, Europa, Reino Unido, Latinoamérica y Australia.