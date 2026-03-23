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El regreso de BTS a los escenarios saldó su debut en la plataforma de videos Netflix encabezando las listas de 77 países, incluida Corea del Sur. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
El regreso de BTS a los escenarios saldó su debut en la plataforma de videos Netflix encabezando las listas de 77 países, incluida Corea del Sur. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)
/ KIM HONG-JI
Por Agencia EFE

El regreso de la superbanda de K-pop BTS a los escenarios saldó su debut en la plataforma de videos Netflix encabezando las listas de 77 países, incluida Corea del Sur, según las primeras estimaciones, pese a que el volumen de fans congregados en Seúl fue menor de lo previsto por las autoridades.

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