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Resumen

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BTS abre una nueva etapa con “Arirang”, un regreso que conecta su alcance global con la identidad coreana que marcó sus orígenes. (Foto: EFE)
BTS abre una nueva etapa con “Arirang”, un regreso que conecta su alcance global con la identidad coreana que marcó sus orígenes. (Foto: EFE)
Por Sonia del Águila

Durante años, BTS avanzó como un solo cuerpo. Siete voces, siete rostros y una coreografía milimétrica detrás de una misma historia. Hasta que llegaron la pausa, el servicio militar obligatorio y los proyectos individuales. Por primera vez, cada uno tuvo que aprender a caminar sin los otros. Y luego tuvieron que aprender a volver. No exactamente al lugar que habían dejado, porque ninguno era ya el mismo.

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