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Resumen

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Amanda Miguel cantó “Él me mintió” mucho antes de saber cuánto podía doler una mentira de amor. Cuando grabó aquella canción que terminaría convirtiéndose en una de las más emblemáticas de su carrera, era joven y aún no había vivido algunas de las heridas que años después harían que cada palabra sonara diferente.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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