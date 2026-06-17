Resumen
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La cantante Amanda Miguel se presentará por primera vez en Lima el próximo sábado 21 de noviembre en el Parque de la Exposición, una cita musical que forma parte de su gira internacional “Él me mintió World Tour 2026”.
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