La cantante Amanda Miguel se presentará por primera vez en Lima el próximo sábado 21 de noviembre en el Parque de la Exposición, una cita musical que forma parte de su gira internacional “Él me mintió World Tour 2026”.

El espectáculo contará con el acompañamiento de su banda completa. El repertorio combinará nostalgia y vigencia musical, con sus temas recientes y grandes éxitos, entre ellos clásicos de la balada latina como “Él me mintió” y “Así no te amará jamás”.

Su gira internacional ya pasó por México, Colombia y Argentina a inicios de este año, además de presentaciones en Chicago y nuevas fechas en Nicaragua. El show en Perú marcará su debut en tierras peruanas tras cuatro décadas de trayectoria.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket. Actualmente, los boletos cuentan con un 20% de descuento bajo cualquier medio de pago, beneficio que estará vigente hasta el próximo 30 de junio.

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