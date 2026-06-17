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En su nueva gira,"Vivir Sin Aire Tour" , Maná reunirá los himnos que han definido su carrera y marcado la historia del rock en español | Foto: Difusión
En su nueva gira,"Vivir Sin Aire Tour" , Maná reunirá los himnos que han definido su carrera y marcado la historia del rock en español | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda mexicana Maná se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 2 de diciembre de 2026 como parte de su gira latinoamericana ‘Vivir sin aire tour’, un espectáculo que conmemora sus 40 años de trayectoria musical tras su reciente participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

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