La banda mexicana Maná se presentará en el Estadio San Marcos el próximo 2 de diciembre de 2026 como parte de su gira latinoamericana ‘Vivir sin aire tour’, un espectáculo que conmemora sus 40 años de trayectoria musical tras su reciente participación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

En ese sentido, la preventa exclusiva de entradas comenzará el 18 de junio a partir de las 10:00 a. m. en Teleticket y estará dirigida a los clientes de Interbank. Por otro lado, la venta general de los boletos está programada para el 22 de junio a la misma hora, o en una fecha previa en caso de que se agote el stock.

MANÁ llega a Lima

Por otro lado, la organización detalló los precios y zonas disponibles para el evento en el recinto de San Marcos:

Primeras Filas: S/ 863

S/ 863 Cancha 1 (Izquierda / Derecha): S/ 552

S/ 552 Occidente / Oriente: S/ 449

S/ 449 Silla de ruedas: S/ 403

S/ 403 Cancha 2: S/ 288

S/ 288 Cancha 2 Conadis: S/ 230

S/ 230 Tribuna Norte: S/ 184

Video sobre Shakira y su trayectoria artística, repasando momentos clave de su vida, su relación con el Mundial y el impacto de canciones que marcaron distintas etapas personales y profesionales. También alude a su capacidad para transformar el dolor en éxito y a su vigencia tras 30 años de carrera.

El repertorio del grupo formado en Guadalajara en 1986 incluirá éxitos como “Oye mi amor”, “Rayando el sol”, “Mariposa traicionera”, “Vivir sin aire” y “En el muelle de San Blas”.

Asimismo, la productora del evento precisó que el proceso será totalmente digital e incorporará una cola virtual que asignará turnos según estricto orden de ingreso, por lo que se recomienda a los usuarios mantener sus cuentas activas con anticipación.

Afiche oficial de Maná

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