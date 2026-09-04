Jimin de BTS volvió a ocupar el primer lugar con su tema "Who" en el “World Song Hot 50” de King Choice correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)
Jimin de BTS volvió a ocupar el primer lugar con su tema "Who" en el “World Song Hot 50” de King Choice correspondiente a agosto de 2026. (Foto: Instagram / @j.m)
Por Redacción EC

Jimin, integrante de BTS, continúa demostrando que su carrera como solista se mantiene vigente. Su canción “Who” volvió a ocupar el primer lugar del “World Song Hot 50” de King Choice correspondiente a agosto de 2026, consolidando así una nueva marca para el cantante surcoreano.

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