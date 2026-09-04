Jimin, integrante de BTS, continúa demostrando que su carrera como solista se mantiene vigente. Su canción “Who” volvió a ocupar el primer lugar del “World Song Hot 50” de King Choice correspondiente a agosto de 2026, consolidando así una nueva marca para el cantante surcoreano.

El tema obtuvo 159.601 votos en la encuesta realizada por el reconocido sitio internacional de votaciones para fans entre el 1 y el 31 de agosto. “Who” es la canción principal de MUSE, segundo álbum en solitario de Jimin, lanzado el 19 de julio de 2024.

Con este nuevo reconocimiento, Jimin alcanzó su vigésimo segundo número uno en la mencionada lista mundial. El artista también acumula 14 meses en la primera posición del ranking, reflejo de la vigencia que mantiene su música entre sus seguidores a nivel internacional.

Su relación con esta clasificación comenzó en junio de 2021, cuando “Filter”, canción incluida en el cuarto álbum de estudio de BTS, consiguió por primera vez el primer lugar. Posteriormente, también lideró el listado con “Like Crazy”, “Set Me Free Pt.2” y “With You”, esta última perteneciente a la banda sonora del drama coreano Our Blues.

El éxito de “Who” resulta especialmente significativo porque continúa generando respaldo dos años después de su lanzamiento. La canción se convirtió en uno de los principales temas de la etapa solista de Jimin y mantiene una fuerte presencia en las votaciones internacionales pese al paso del tiempo.

Mientras Jimin celebra este nuevo logro individual, BTS continúa con su esperada gira mundial “BTS World Tour ‘Arirang’”, que reúne nuevamente a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook sobre los escenarios. La agrupación tiene programadas presentaciones en distintas ciudades como parte de su regreso a los conciertos.

Acciones de la agencia HYBE caen tras poco público en el concierto de regreso de BTS en Seúl. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP)

Para sus seguidores peruanos, BTS llegará a Lima el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 para presentarse en el Estadio San Marcos. Las entradas fueron puestas a la venta por Ticketmaster y los shows están programados para iniciar aproximadamente a las 8 p.m., donde miles de ARMYS podrán disfrutar, por primera vez, de su espectáculo en vivo.