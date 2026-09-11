Jimin de BTS fue elogiado por su particular vestuario durante el reciente concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles. (Foto: Instagram / @j.m)
Jimin de BTS fue elogiado por su particular vestuario durante el reciente concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles. (Foto: Instagram / @j.m)
Por Redacción EC

Jimin volvió a convertirse en uno de los integrantes más comentados de BTS durante la etapa estadounidense de la gira “World Tour Arirang”. Su presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles no solo destacó por el desempeño musical del grupo, sino también por una propuesta de vestuario que recibió elogios de la prensa internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.