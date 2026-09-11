Jimin volvió a convertirse en uno de los integrantes más comentados de BTS durante la etapa estadounidense de la gira “World Tour Arirang”. Su presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles no solo destacó por el desempeño musical del grupo, sino también por una propuesta de vestuario que recibió elogios de la prensa internacional.
Jimin volvió a convertirse en uno de los integrantes más comentados de BTS durante la etapa estadounidense de la gira “World Tour Arirang”. Su presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles no solo destacó por el desempeño musical del grupo, sino también por una propuesta de vestuario que recibió elogios de la prensa internacional.
The Los Angeles Times incluyó al cantante entre los puntos más destacados del concierto realizado el pasado 2 de septiembre. El medio puso especial atención en su imagen, caracterizada por el cabello rubio largo y una combinación que se alejaba de los tradicionales atuendos cuidadosamente coordinados que suelen identificar a los grandes espectáculos de K-pop.
Uno de los elementos que más llamó la atención fue el chaleco utilizado por Jimin sobre una prenda de malla. El diario estadounidense describió el particular accesorio con una comparación relacionada con un chaleco de pesca que podría utilizar un abuelo. Lejos de ser una crítica, la referencia resaltó la capacidad del cantante para convertir una pieza poco convencional en una propuesta escénica llamativa.
La repercusión del estilo de Jimin no se limitó a Estados Unidos. Durante el concierto de BTS en Londres, The Guardian le otorgó una reseña de cinco estrellas y destacó al cantante entre los integrantes que más impacto generaron durante el espectáculo.
Por su parte, en París, el artista volvió a ser noticia por su vestuario al utilizar una creación personalizada de Dior diseñada por Jonathan Anderson. Jimin, quien es embajador de la casa francesa, recibió entonces nuevos comentarios positivos de medios especializados en moda.
La presentación de Los Ángeles también permitió valorar el alcance de la gira “Arirang”. The Los Angeles Times consideró a BTS como una agrupación de dimensión mundial y vinculó su espectáculo con la expansión cultural del K-pop.
El paso de BTS por Los Ángeles terminó consolidándose como uno de los grandes acontecimientos de su actual gira. El grupo ofreció cuatro conciertos con entradas agotadas en el SoFi Stadium y reunió cerca de 1,92 millones de espectadores durante su recorrido por Norteamérica.
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