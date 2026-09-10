BTS se mantiene firme en las principales listas musicales del mundo. El grupo surcoreano volvió a destacar en Billboard gracias a “Swim”, canción principal de su quinto álbum de estudio, “Arirang”, que consiguió una importante posición en el ranking “Global Songs of the Summer 2026”.

De acuerdo con Billboard, “Swim” ocupó el segundo lugar en la categoría “Global (excluyendo EE. UU.)” y alcanzó el sexto puesto en el “Global 200”. Estas listas toman en cuenta reproducciones y ventas recopiladas por Luminate en más de 200 regiones.

El resultado confirma el buen desempeño internacional que viene teniendo la canción durante los últimos meses. “Swim” llegó al primer lugar de “Global (excluyendo EE. UU.)” en ocho oportunidades y permaneció dentro del top 5 durante 23 semanas consecutivas.

"Swim" de BTS se estrenó el jueves 19 de marzo en Youtube y ya tenía más de 28 millones de reproducciones por la tarde del día siguiente. (Foto: CAPTURA/ SWIM DE BTS)

En el caso del “Global 200”, el tema también alcanzó el número uno en cuatro ocasiones y consiguió mantenerse entre las diez canciones más importantes durante 19 semanas seguidas.

El éxito no se limita a “Swim”. El álbum “Arirang” también continúa presente en las principales listas de Billboard. En la clasificación publicada el 10 de septiembre, el disco subió dos posiciones y se ubicó en el puesto 29 del “Billboard 200”.

Asimismo, “Arirang” alcanzó el puesto 25 en “Top Album Sales” y el 42 en “Top Streaming Albums”, demostrando que mantiene un buen rendimiento comercial y de reproducciones incluso varios meses después de su lanzamiento.

BTS lanza oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical. (Foto: Captura de YouTube / HYBE LABELS)

A estos resultados se suma “Body to Body”, con lo que tres canciones de “Arirang” llevan 24 semanas consecutivas dentro de “Global (excluyendo EE. UU.)”. Así, BTS mantiene su presencia internacional y suma nuevos récords mientras avanza su etapa de regreso musical.

Por otro lado, BTS se prepara para sus próximos tres conciertos en Perú los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Cabe resaltar que la expectativa es tan alta que, a poco menos de un mes para el show, algunos fans ya están acampando en los alrededores del coloso deportivo.