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El cantante español se presentará el jueves 10 de septiembre, a las 8 p. m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de la gira “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”
El cantante español se presentará el jueves 10 de septiembre, a las 8 p. m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de la gira “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”
Por Ángel Navarro Quevedo

En su vida, Mikel Erentxun, vocalista de Duncan Dhu, solo regresó una vez a su natal Venezuela. Sin embargo, el cantante —que se siente más vasco que latinoamericano— recuerda que conservó legalmente la nacionalidad venezolana durante su juventud por una razón muy concreta: librarse del servicio militar obligatorio en España. Hoy, cuatro décadas después de la formación de Duncan Dhu, Erentxun llega a Lima con la gira “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”, este 10 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

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