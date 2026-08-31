En su vida, Mikel Erentxun, vocalista de Duncan Dhu, solo regresó una vez a su natal Venezuela. Sin embargo, el cantante —que se siente más vasco que latinoamericano— recuerda que conservó legalmente la nacionalidad venezolana durante su juventud por una razón muy concreta: librarse del servicio militar obligatorio en España. Hoy, cuatro décadas después de la formación de Duncan Dhu, Erentxun llega a Lima con la gira “DD40 Duncan Dhu Tour 2026”, este 10 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La idea de esta gira apareció hace dos años, durante una comida con su mánager, cuando ambos repararon en que se acercaba el aniversario de la grabación del primer disco de Duncan Dhu. Lo que comenzó como una conversación sobre hacer “algún concierto, alguna cosa” terminó creciendo mucho más de lo previsto. “No pensábamos que iba a ser una gira importante, sino una pequeña celebración”, cuenta Erentxun. Pero la celebración se extendió primero por un año y luego por otro hasta convertirse en la gira más larga de su vida.

En 1992 publicó Naufragios, su primer álbum en solitario, mientras todavía formaba parte de Duncan Dhu. El disco incluyó canciones como “A un minuto de ti” y “Jugando con el tiempo”.

Ahora el recorrido está llegando a su final. Lima será una de las últimas paradas antes del concierto de cierre, un punto que Erentxun ha decidido utilizar también para poner fin a este paréntesis en su carrera. “Cuando demos el último concierto cerraré la puerta de Duncan Dhu definitivamente, volveré a ser Mikel Erentxun”, anuncia.

Pero el regreso a esas canciones no supone para él una reconciliación nostálgica con la juventud. Erentxun prefiere hablar de celebración. El músico, que actualmente tiene 60 años, observa al joven que fue con cierta distancia. Cuando encuentra imágenes de los primeros tiempos, dice, es como si estuviera viendo a uno de sus hijos. “No puedes ser Peter Pan toda la vida”, afirma.

Antes de consolidar su carrera musical, Erentxun estudió Arquitectura durante 14 años y obtuvo el título profesional en 1998, una formación que logró compaginar con la música.

Un pasado a cuestas

La separación de Duncan Dhu no borró su presencia en la vida de Erentxun. “La mochila de Duncan Dhu siempre ha estado ahí”, reconoce. Durante más de dos décadas, esa carga convivió con una carrera solista que terminó ocupando buena parte de su actividad artística. El músico asegura que nunca abusó del nombre de la banda y que prefirió mirar hacia delante. La prueba, insiste, está en sus 30 discos y en la cantidad de conciertos que ha ofrecido desde entonces.

Hay, además, una diferencia de dimensión que Erentxun asume sin resistencia. Desde que Duncan Dhu dejó de existir como grupo, él ha grabado y tocado mucho más como solista que durante aquellos años. Sin embargo, sabe que la banda pertenece a otro territorio. “La dimensión que tiene Duncan Dhu yo no la voy a tener nunca”, afirma. El tiempo convirtió los éxitos de los ochenta en algo que trasciende a sus autores. “Es una cosa que ya es casi mística”, añade.

Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles formaron Duncan Dhu en 1984. Viles permaneció en la agrupación hasta 1989, antes de que el dúo continuara con Erentxun y Vasallo.

Con Diego Vasallo, en cambio, no quedó una deuda pendiente. Ambos se separaron profesionalmente de buenas maneras y conservaron una relación cercana. Erentxun lo define como “mi hermano” y explica que han seguido de cerca sus respectivas carreras. Para esta celebración, Vasallo prefirió mantenerse al margen, una decisión que Erentxun respeta. La gira, entonces, no busca reconstruir Duncan Dhu, sino volver a poner en circulación su repertorio.

Lo demás es experiencia. Erentxun reconoce que la inocencia y la frescura de los primeros años se han perdido, así como los excesos, después de experimentar un susto cardíaco hace ya 13 años. También llegó cierta distancia frente a las canciones. Algunas letras, como “No puedo evitar (Pensar en ti)”, hoy le resultan incluso algo cursis. Otras, como “En algún lugar”, han envejecido mejor. Todas, sin embargo, pertenecen a un momento. Y eso es, para él, más que suficiente.