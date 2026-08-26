Eros estará en Perú desde el 25 de agosto. (Foto: Difusión)
Eros estará en Perú desde el 25 de agosto. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Eros promociona “Mimos”, canción escrita por la peruana Nicole Zignago e incluida en su álbum “TAP TAP”.