El cantante colombiano Eros promociona “Mimos”, canción escrita por la peruana Nicole Zignago e incluida en su álbum “TAP TAP”.

El tema ha registrado presencia en plataformas digitales. En Perú se ubicó en el primer lugar del listado de canciones virales de TikTok, mientras que en Ecuador alcanzó el puesto 11 del Top 100 de videos de YouTube.

“Mimos” forma parte de “TAP TAP”, álbum compuesto por siete canciones en el que Eros desarrolla una propuesta vinculada principalmente a la salsa.

“Soy Eros, nacido en Bogotá, Colombia. Desde que tengo memoria, la música ha sido mi manera de entender el mundo. Cantar, escribir y conectar con las emociones reales se convirtieron en mi forma de vida, y hace más de seis años empecé este camino con un propósito claro: crear desde lo auténtico y lo que se siente de verdad”, señaló el cantante.

Eros cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que algunos de sus videos han superado los 12 millones de reproducciones.

El artista se encuentra en Perú desde el 25 de agosto como parte de una gira promocional para presentar su música y realizar entrevistas en distintos medios de comunicación.