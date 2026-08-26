Por Leslie A. Galván

Durante casi 20 horas, entre las 6:30 a.m. y las 2:00 a. m., Barranco se convirtió en un set secreto para ENHYPEN. Con cinco locaciones, calles cerradas, vehículos polarizados, paredes negras, luces rojas, decenas de peruanos y extranjeros trabajaron a contrarreloj para filmar “Bloody Paradise”, videoclip dirigido por el coreano Ha Jung Hun y bajo la fotografía de Park Geonhui en la capital peruana. Todo ello sin revelar la presencia de la banda surcoreana en el distrito más colorido de la ciudad. El operativo exigió coordinar cada traslado y preparar cada espacio antes de la llegada de los artistas dos meses atrás.

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