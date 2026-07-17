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Resumen

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Enrique Planas, autor de esta crónica, comparte la velada con su hija Montserrat en las tribunas del Estadio de San Marcos, el 8 de julio. (Foto: Archivo personal)
Enrique Planas, autor de esta crónica, comparte la velada con su hija Montserrat en las tribunas del Estadio de San Marcos, el 8 de julio. (Foto: Archivo personal)
Por Enrique Planas

No hay quien acompañe a Montserrat y Andrea, su mejor amiga, al concierto. Mi hija pone ojos de personaje manga para invitarme al mundo del pop coreano. “¿Papá, podrás ir con nosotras al concierto de Enhypen?”, pregunta. Pienso en cumbias de los hermanos Yaipén, pero me corrige: es la banda de K-pop que, desde 2020, obsesiona a adolescentes, jóvenes y madres. Me explica que se formaron en el programa de supervivencia “I-Land”, y debutaron con su primer EP, “Border: Day One”. Recién en marzo se anunció la salida de Heeseung, por lo que a Lima llegaría el grupo reajustado en sexteto: Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-Ki. Aunque aprensivo, acepté. ¿Cómo iba a saber a dónde nos llevaría esto?

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