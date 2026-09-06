Por Ángel Navarro Quevedo

Durante una conversación con pobladores de Madre de Dios, a Magali Salinas le resulta difícil creer lo que escucha: “Al oso perezoso sí se lo debe matar porque si una embarazada lo ve, su hijo nace con síndrome de Down”. Hace 20 años, Salinas vendió su carro, su casa y sus pertenencias para viajar al Amazonas y dedicar su vida a rescatar precisamente a los animales que algunas comunidades aún consideran una amenaza. Hoy encabeza Amazon Shelter, un centro de conservación y rehabilitación de fauna silvestre donde llegan animales víctimas de maltratos, tráfico ilegal y creencias populares.

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