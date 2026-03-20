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BTS lanza oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical. (Foto: Captura de YouTube / HYBE LABELS)
BTS lanza oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical. (Foto: Captura de YouTube / HYBE LABELS)
Por Redacción EC

BTS ha lanzado oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical luego de estar en pausa por casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes. Este disco, publicado el 20 de marzo de 2026, marca un hito en su carrera y en la escena global del K-Pop.

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