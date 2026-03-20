BTS ha lanzado oficialmente su nuevo álbum“ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical luego de estar en pausa por casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes. Este disco, publicado el 20 de marzo de 2026, marca un hito en su carrera y en la escena global del K-Pop.
BTS ha lanzado oficialmente su nuevo álbum“ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical luego de estar en pausa por casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes. Este disco, publicado el 20 de marzo de 2026, marca un hito en su carrera y en la escena global del K-Pop.
RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook regresan a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum “ARIRANG”. Este disco incluye un total de 14 canciones y destaca por una fuerte mezcla de estilos que combinan pop, hip hop y sonidos electrónicos.
Además la ‘boy band’ estrenó su videoclip “SWIM”, el tema principal del álbum ”ARIRANG”, que a pocas hora de su lanzamiento, el videoclip batió récord histórico con más de 6 millones de vistas en YouTube.
Cabe resaltar que el álbum contó con la participación de reconocidos productores musicales como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, entre otros.
Asimismo, BTStambién participó activamente en la producción y creación de las canciones, registrando sus nombres en los créditos de todos los temas musicales.
“ARIRANG” tiene como tema principal “SWIM”, canción que lidera esta etapa musical del grupo.
“El sencillo principal ‘SWIM’ se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma”, dijo Big Hit.
Tracklist completo de “ARIRANG”
Body to Body
Hooligan
Aliens
FYA
2.0
No. 29
SWIM
Merry Go Round
NORMAL
Like Animals
they don’t know ‘bout us
One More Night
Please
Into The Sun
Cobertura completa de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 celebrada en Los Ángeles. Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson se corona como gran ganadora de la noche con seis estatuillas, incluyendo mejor película y mejor dirección. Michael B. Jordan gana mejor actor por Los pecadores, mientras que Jessie Buckley se lleva el premio a mejor actriz por Hamnet.