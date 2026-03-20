BTS ha lanzado oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical luego de estar en pausa por casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes. Este disco, publicado el 20 de marzo de 2026, marca un hito en su carrera y en la escena global del K-Pop.

RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook regresan a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum “ARIRANG”. Este disco incluye un total de 14 canciones y destaca por una fuerte mezcla de estilos que combinan pop, hip hop y sonidos electrónicos.

Además la ‘boy band’ estrenó su videoclip “SWIM”, el tema principal del álbum ”ARIRANG”, que a pocas hora de su lanzamiento, el videoclip batió récord histórico con más de 6 millones de vistas en YouTube.

BTS lanza oficialmente su nuevo álbum “ARIRANG”, un proyecto que representa el regreso de Bangtan a la escena musical. (Foto: Captura de YouTube / HYBE LABELS)

Cabe resaltar que el álbum contó con la participación de reconocidos productores musicales como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, entre otros.

Asimismo, BTS también participó activamente en la producción y creación de las canciones, registrando sus nombres en los créditos de todos los temas musicales.

“SWIM”: Video principal del álbum “Arirang”

“ARIRANG” tiene como tema principal “SWIM”, canción que lidera esta etapa musical del grupo.

“El sencillo principal ‘SWIM’ se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma”, dijo Big Hit.

Tracklist completo de “ARIRANG”

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

they don’t know ‘bout us

One More Night

Please

Into The Sun