El receso de casi cuatro años de la agrupación de K-pop BTS ha llegado a su fin. Tras la reincorporación de sus siete integrantes a la vida civil en junio de 2025, la banda confirmó a través de su sitio web oficial el inicio de una nueva etapa musical.

Con una cuenta regresiva programada para el próximo 20 de marzo, el grupo lanzará su quinta producción discográfica y emprenderá una gira mundial que incluirá ciudades en América Latina, Estados Unidos y Europa.

El proceso de cumplimiento del servicio militar, obligatorio en Corea del Sur para hombres aptos antes de los 28 años, marcó la agenda individual de los músicos entre 2022 y 2025.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

¿Qué hicieron los miembros de BTS durante su ausencia?

Jin, el integrante de mayor edad, fue el primero en reincorporarse a la industria en junio de 2024, manteniéndote, desde entonces, una carrera solista con el lanzamiento de los mini álbumes "Happy" (noviembre 2024) y "Echo" (mayo 2025), además del estreno cinematográfico de un documental sobre sus giras individuales en diciembre pasado.

Por su parte, J-Hope finalizó su instrucción en octubre de 2024. Tras su salida, destacó el valor de la labor castrense: “Me he dado cuenta que hay mucho trabajo duro, dedicación y muchas otras cosas que hacen los militares por nuestro país”, declaró ante la prensa. Durante 2025, el artista colaboró con figuras internacionales como Miguel y GloRilla, y encabezó festivales como Lollapalooza Berlín.

Aquí te contamos las fechas en Latinoamérica en las que BTS estará en Perú y demás países. (Foto: BTS Facebook Oficial)

El grueso del grupo, compuesto por RM, V, Jimin y Jungkook, concluyó sus deberes en junio de 2025. Suga, quien se desempeñó como agente de servicio social debido a condiciones de salud, finalizó su periodo el mismo mes.

RM, líder de la banda, compartió recientemente la presión emocional que supone este regreso: “Desde el mes pasado no he podido dormir. He estado pensando en pedir una prescripción para poder tomar pastillas para dormir”, dijo, ofreciendo disculpas a sus seguidores por la espera.

En contraste, V ha enfocado su actividad en el modelaje para revistas y la preparación de su libro de fotos, cuya exposición se inaugurará el 19 de enero de 2026. La empresa HYBE describió este proyecto como una exploración de la “existencia infinitamente fluida” del artista.

El regreso no ha estado exento de incidentes. A principios de enero de 2026, la policía de Seúl detuvo a una ciudadana extranjera por acosar a Jungkook en su domicilio.

Ante esto, la firma Bighit Music emitió un comunicado tajante: “Las visitas no autorizadas a la residencia de un artista (...) están sujetas a sanciones penales. Este tipo de comportamiento causa un grave daño psicológico”.

BTS ofrecerá dos conciertos en Lima el próximo 9 y 10 de octubre.

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