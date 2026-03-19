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Tras finalizar su servicio militar, los siete integrantes de la banda surcoreana retoman su actividad conjunta con un disco de 14 canciones | Foto: BTS (Facebook)
Tras finalizar su servicio militar, los siete integrantes de la banda surcoreana retoman su actividad conjunta con un disco de 14 canciones | Foto: BTS (Facebook)
Por Redacción EC

El receso de casi cuatro años de la agrupación de K-pop BTS ha llegado a su fin. Tras la reincorporación de sus siete integrantes a la vida civil en junio de 2025, la banda confirmó a través de su sitio web oficial el inicio de una nueva etapa musical.

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