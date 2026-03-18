Luego de confirmar su ruptura definitiva con Mario Irivarren, la modelo arequipeña Onelia Molina ha dejado claro que esta separación no afectará los lazos de afecto construidos con la familia de su ahora expareja.

A pesar de haber evitado inicialmente comentar sobre las imágenes que revelaron la infidelidad de Mario en Argentina, Molina se mostró visiblemente afectada al hablar de su relación con la madre de Irivarren.

Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren después de un video viral donde Mario habla con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau. Onelia elimina fotos, ignora disculpas y confirma la ruptura en entrevista, destacando aprendizajes y cierre de etapa. Mario elogia su respeto mutuo post-separación.

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“Siempre he tenido una increíble relación con la mamá de Mario, Marcela. Y realmente, lo que más me duele es esto: perder a la familia que había formado”, dijo la odontóloga al ser entrevistada por Katia Palma y Mathías Brivio.

Para luego, tomar unos minutos del programa y dirigirse a la señora, indicando que a pesar de su ruptura con Mario, “el cariño siempre va a estar”, pues en ella tiene a una hija y amiga, mostrándole su cariño con un “te quiero”.

“Esta relación no tiene que terminar por un tercero, en este caso Mario, porque siento que esta relación es mucho más fuerte de lo que pasó. Y no tiene nada que ver. Tu familia es tan linda”, agregó Molina entre lágrimas.

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Este miércoles, la modelo anunció su separación a través de un comunicado en redes sociales, señalando que las imágenes, donde Irivarren fue visto besando a otra mujer, fueron el motivo de su ruptura.

“He tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren. La decisión fue tomada después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran”, sentenció la integrante de Esto es Guerra.

Mario Irivarren y su madre Marcela

Por su parte, Irivarren se pronunció en el podcast ‘La Manada’, pidiendo perdón a Onelia por su infidelidad, pues según dijo, se extralimitó y no estaba “a su altura”. “Es la mejor mujer que conocí. La perdí”, sentenció.

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