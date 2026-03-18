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En 'Esto es Guerra', la modelo se despidió de Marcela, madre de Mario, entre lágrimas | Foto: EEG (Captura) / Facebook (Captura) / Composición EC
En 'Esto es Guerra', la modelo se despidió de Marcela, madre de Mario, entre lágrimas | Foto: EEG (Captura) / Facebook (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Luego de confirmar su ruptura definitiva con Mario Irivarren, la modelo arequipeña Onelia Molina ha dejado claro que esta separación no afectará los lazos de afecto construidos con la familia de su ahora expareja.

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