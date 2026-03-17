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Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 'El Dorado World Tour' | Foto: Difusión
Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 'El Dorado World Tour' | Foto: Difusión
Por Agencia EFE

Shakira cerrará su actual gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en España y lo hará con una residencia de conciertos en Madrid, al estilo de la que Adele hizo en Múnich hace años, según confirmaron a EFE fuentes de su entorno.

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