Escuchar
(2 min)
Shakira cautivó al público peruano con sus esperados conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

Shakira cautivó al público peruano con sus esperados conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Shakira cautivó al público peruano con sus esperados conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Shakira cautivó al público peruano con sus esperados conciertos en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, reportó este jueves el medio especializado Billboard.

TE PUEDE INTERESAR

Shakira rompe el récord Guinness a la gira latina más exitosa y vence a Luis Miguel
Música

Shakira rompe el récord Guinness a la gira latina más exitosa y vence a Luis Miguel

Harry Styles donará parte de la recaudación de su gira para apoyar salas pequeñas de música
Música

Harry Styles donará parte de la recaudación de su gira para apoyar salas pequeñas de música

Hombres G confirma su regreso a Perú para un esperado concierto en el Estadio Nacional
Música

Hombres G confirma su regreso a Perú para un esperado concierto en el Estadio Nacional

“Mi sueño no es ser una estrella pop, es hacer música para niños”: Flor Bromley, peruana nominada a los Grammy 2026 por “Herstory”
Música

“Mi sueño no es ser una estrella pop, es hacer música para niños”: Flor Bromley, peruana nominada a los Grammy 2026 por “Herstory”