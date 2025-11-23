Mayra Goñi responde a la polémica y se defiende tras ser duramente criticada por sacarse los lentes durante su participación en la dinámica “Camina con la Loba”, durante el segundo concierto que Shakira ofreció en el Estadio Nacional de Lima. Según diversos invitados a esta actividad, estaba prohibido sacarse los lentes que eran parte de la indumentaria de las acompañantes de la colombiana.

En una reciente conversación con la prensa, Mayra Goñi respondió a las críticas y dijo que no le incomodan los comentarios negativos sobre su caminata con Shakira, ya que vivió un momento inolvidable.

“Esas que me critican ya quisieran caminar al lado de Shakira, cuando caminen a su costado, ahí que me mencionen... así que cualquier cosa hablamos… Me sentí como Viviana Vílchez, díganme huachafa, lo que quieran, pero ha sido rico, me encantó”, dijo.

Mayra Goñi se defiende tras ser el centro de la polémica por sacarse los lentes durante la dinámica "Camina con la Loba". (Foto: Captura de Instagram)

Asimismo, Mayra Goñi resaltó que nadie le dijo que no podía sacarse los lentes oscuros cuando desfilaba al lado de Shakira. “Nadie me dijo que no podía sacarme los lentes, yo soy ciega y en la noche no veo nada, tengo miopía y astigmatismo”, resaltó.

“Además, mi mamá estaba en el concierto y quería que me vea en las pantallas. Shakira es única, es una estrella y nadie la opaca, eso dicen las envidiosas, pero no me afecta lo que digan porque caminé con la loba y la experiencia que viví ha sido espectacular”, agregó Goñi.

Como se recuerda, Mayra Goñi fue parte de la dinámica “Camina con la Loba” durante uno de los recientes conciertos que tuvo Shakira en el Estadio Nacional de Lima. Eso sí, no fue la única conocida en caminar con Shakira, ya que también lo hicieron María Pia Copello, Susy Díaz, Natalia Salas, entre otros.