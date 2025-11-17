La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la más taquillera de una artista latina en la historia, llegó al Perú con un éxito rotundo. Shakira, recientemente reconocida como Global Touring Icon por Billboard, marcó nuevos récords de ventas, asistencia e impacto económico en Lima.
La cantante presentó el segundo sold out de los tres conciertos programados en la capital. Durante más de dos horas, el público disfrutó de un recorrido musical que abarcó todas las etapas de su carrera, desde los recientes éxitos “Te Felicito” y “TQG” hasta clásicos como “Suerte”, “Las de la Intuición” y “Antología”.
LEE: Euforia por Shakira en Lima: así se vivió su segundo concierto en el Perú
Uno de los momentos más destacados de la noche fue la conexión directa de Shakira con el público peruano. La artista compartió saludos, agradecimientos e incluso se animó a improvisar pasos con ritmo local, gesto que desató una ovación ensordecedora entre los asistentes.
El impacto del tour en Lima se sintió en toda la ciudad. Los vuelos y hoteles alcanzaron una mayor ocupación debido a la llegada de fanáticos desde distintas regiones del país.
Con un despliegue de producción de alto nivel, luces, pantallas y una puesta en escena imponente, el concierto ofreció una experiencia visual y sonora que cautivó a los más de 45 mil asistentes reunidos en el estadio.
MÁS INFORMACIÓN: “De las caídas nadie se salva”: Shakira arrasa en Lima con un show intenso, visceral y reivindicatorio
El paso de Shakira por Lima dejó una noche histórica y emotiva, reafirmando su vigencia y su título como la artista latina más influyente de todos los tiempos. Un show inolvidable que consolidó el impacto global de su gira.
Cabe resaltar que la artista colombiana volverá a ofrecer un concierto en el Estadio Nacional de Lima el próximo 18 de noviembre. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.
TE PUEDE INTERESAR
- Shakira en Lima: así se vivió el primer concierto el Estadio Nacional
- María Pia Copello defiende a Mario Hart tras incidente con su vestuario para el concierto de Shakira
- Shakira en Lima: Así fue su caminata junto a Susy Díaz en el Estadio Nacional de Lima
- Shakira hizo vibrar el Estadio Nacional de Lima en el primero de sus tres conciertos | FOTOS
- Fans de Shakira hacen largas filas previo a su concierto en el Estadio Nacional [GALERÍA]
Contenido sugerido
Contenido GEC