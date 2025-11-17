La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la más taquillera de una artista latina en la historia, llegó al Perú con un éxito rotundo. Shakira, recientemente reconocida como Global Touring Icon por Billboard, marcó nuevos récords de ventas, asistencia e impacto económico en Lima.

La cantante presentó el segundo sold out de los tres conciertos programados en la capital. Durante más de dos horas, el público disfrutó de un recorrido musical que abarcó todas las etapas de su carrera, desde los recientes éxitos “Te Felicito” y “TQG” hasta clásicos como “Suerte”, “Las de la Intuición” y “Antología”.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la conexión directa de Shakira con el público peruano. La artista compartió saludos, agradecimientos e incluso se animó a improvisar pasos con ritmo local, gesto que desató una ovación ensordecedora entre los asistentes.

Shakira ofreció un nuevo concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

El impacto del tour en Lima se sintió en toda la ciudad. Los vuelos y hoteles alcanzaron una mayor ocupación debido a la llegada de fanáticos desde distintas regiones del país.

Con un despliegue de producción de alto nivel, luces, pantallas y una puesta en escena imponente, el concierto ofreció una experiencia visual y sonora que cautivó a los más de 45 mil asistentes reunidos en el estadio.

El paso de Shakira por Lima dejó una noche histórica y emotiva, reafirmando su vigencia y su título como la artista latina más influyente de todos los tiempos. Un show inolvidable que consolidó el impacto global de su gira.

Cabe resaltar que la artista colombiana volverá a ofrecer un concierto en el Estadio Nacional de Lima el próximo 18 de noviembre. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.