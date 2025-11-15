A pocas horas de iniciar su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" en Perú, donde Shakira se presentará en tres fechas (15, 16 y 18 de noviembre), cientos de fanáticos ya han comenzado a formar largas filas en los exteriores del Estadio Nacional, ansiosos por verla nuevamente.

Y pues, a pesar del brillo solar, este no fue impedimento para sus seguidores, quienes provistos de sombrillas y toldos se protegieron de la radiación.

De igual modo, el ambiente de fiesta se complementó con vendedores ambulantes, que se instalaron en las veredas aledañas, ofreciendo una amplia variedad de productos temáticos de la cantante.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

CONOCE MÁS: Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional

Según reportó El Comercio, entre los productos ofrecidos están poleras y camisetas con estampados alusivos al nombre de la gira. Al igual que gorras, cadenas, accesorios de bisutería y muchos más.

Indispensables en todo evento, también estuvieron presentes los vendedores de agua, bebidas gaseosas, golosinas y todo lo necesario para saciar el hambre de quienes, incluso, han acampado días antes fuera del recinto.

Adicionalmente, se ha notado la presencia de estaciones de maquillaje y glitter improvisadas, donde las fanáticas adornan sus rostros con brillos y diseños inspirados en Shakira.

¿Novia de Alejandro Sanz disgustada con cantante español?

MÁS INFORMACIÓN: Shakira llegó a Lima de madrugada para sus tres conciertos en el Estadio Nacional

Shakira en Lima: Horarios, últimas entradas y exclusivas promociones

El concierto de esta noche marca el primero de los tres shows que Shakira ofrecerá en el Estadio Nacional de Lima. Las fechas confirmadas son: sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre.

Según la producción, la apertura de puertas se ha programado para las 4:00 p.m., y el inicio del concierto de la artista colombiana se espera para las 8:30 p.m.

Si bien las entradas para los conciertos del 15 y 16 ya están agotadas, los fanáticos todavía cuentan con una última oportunidad para adquirir boletos del 18, con precios desde los S/ 370 en Teleticket, que incluyen descuentos exclusivos.