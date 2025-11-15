El espectáculo está programado para iniciar a las 8:30 p.m. o 9:00 p.m., y se espera que la artista deleite al público con un recorrido musical que incluirá sus éxitos más icónicos | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
elcomercio

Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • El espectáculo está programado para iniciar a las 8:30 p.m. o 9:00 p.m., y se espera que la artista deleite al público con un recorrido musical que incluirá sus éxitos más icónicos | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    1 / 9

    El espectáculo está programado para iniciar a las 8:30 p.m. o 9:00 p.m., y se espera que la artista deleite al público con un recorrido musical que incluirá sus éxitos más icónicos | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Con paraguas, los asistentes al concierto de Shakira esperan ingresar | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    2 / 9

    Con paraguas, los asistentes al concierto de Shakira esperan ingresar | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Comerciantes aprovechan las extensas filas para ofrecer sus servicios, entre ellos de maquillaje | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    3 / 9

    Comerciantes aprovechan las extensas filas para ofrecer sus servicios, entre ellos de maquillaje | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Fanáticos de Shakira apostados en las afueras del Estadio Nacional | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    4 / 9

    Fanáticos de Shakira apostados en las afueras del Estadio Nacional | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Se reportó la presencia de vendedores ambulantes en las filas para el concierto de Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    5 / 9

    Se reportó la presencia de vendedores ambulantes en las filas para el concierto de Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Comerciante vendiendo camisetas con el nombre de la gira de Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    6 / 9

    Comerciante vendiendo camisetas con el nombre de la gira de Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Comerciante vendiendo camisetas con el nombre de la gira de Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    7 / 9

    Comerciante vendiendo camisetas con el nombre de la gira de Shakira | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Asistenta al concierto e Shakira tomando un servicio de maquillaje previo al concierto | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec
    8 / 9

    Asistenta al concierto e Shakira tomando un servicio de maquillaje previo al concierto | Fotos: Britanie Arroyo / @photo.gec

  • Shakira
    9 / 9

    Shakira

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

A pocas horas de iniciar su gira "" en Perú, donde se presentará en tres fechas (15, 16 y 18 de noviembre), cientos de fanáticos ya han comenzado a formar largas filas en los exteriores del Estadio Nacional, ansiosos por verla nuevamente.

Y pues, a pesar del brillo solar, este no fue impedimento para sus seguidores, quienes provistos de sombrillas y toldos se protegieron de la radiación.

De igual modo, el ambiente de fiesta se complementó con vendedores ambulantes, que se instalaron en las veredas aledañas, ofreciendo una amplia variedad de productos temáticos de la cantante.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.
CONOCE MÁS: Anuncian cierre de calles y desvíos por concierto de Shakira en el Estadio Nacional

Según reportó El Comercio, entre los productos ofrecidos están poleras y camisetas con estampados alusivos al nombre de la gira. Al igual que gorras, cadenas, accesorios de bisutería y muchos más.

Indispensables en todo evento, también estuvieron presentes los vendedores de agua, bebidas gaseosas, golosinas y todo lo necesario para saciar el hambre de quienes, incluso, han acampado días antes fuera del recinto.

Adicionalmente, se ha notado la presencia de estaciones de maquillaje y glitter improvisadas, donde las fanáticas adornan sus rostros con brillos y diseños inspirados en Shakira.

¿Novia de Alejandro Sanz disgustada con cantante español?
MÁS INFORMACIÓN: Shakira llegó a Lima de madrugada para sus tres conciertos en el Estadio Nacional

Shakira en Lima: Horarios, últimas entradas y exclusivas promociones

El concierto de esta noche marca el primero de los tres shows que Shakira ofrecerá en el Estadio Nacional de Lima. Las fechas confirmadas son: sábado 15, domingo 16 y martes 18 de noviembre.

Según la producción, la apertura de puertas se ha programado para las 4:00 p.m., y el inicio del concierto de la artista colombiana se espera para las 8:30 p.m.

Si bien las entradas para los conciertos del 15 y 16 ya están agotadas, los fanáticos todavía cuentan con una última oportunidad para adquirir boletos del 18, con precios desde los S/ 370 en Teleticket, que incluyen descuentos exclusivos.

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC