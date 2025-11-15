A pocas horas de iniciar sus tres conciertos en el Estadio Nacional, la estrella colombiana Shakira llegó a Lima durante la madrugada del sábado, escoltada por un robusto cuerpo de seguridad, dentro de una camioneta con lunas polarizadas.

Con esto, la espera terminó para sus seguidores peruanos, quienes después de varios meses, podrán ver nuevamente a la intérprete de ‘Pies descalzos’, quien vuelve renovada para presentarse el 15, 16 y 18 de noviembre en el Coloso de José Díaz.

A diferencia de su primera visita al país, cuando salió de su hotel para saludar a sus fanáticos y a medios de comunicación, esta vez la cantante evitó declarar, ingresando directamente al recinto donde se hospedará.

En una caravana de vehículos con vidrios polarizados y precedida por agentes de la Policía Nacional, Shakira llegó hasta su alojamiento en Miraflores, donde se quedará junto a sus hijos, Milán y Sasha, trascendió.

Aunque los seguidores esperaban que llegara más temprano para ensayar, los videos publicados en TikTok, por ejemplo, mostraron su arribo nocturno después de que se rumorara sobre su horario de aterrizaje.

Seguidores de Shakira pasaron la noche en los alrededores del Estadio Nacional

Shakira se presentará este 15, 16 y 18 de noviembre en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. A pesar de que la segunda fecha ya tiene entradas agotadas, todavía quedan boletos disponibles para los días restantes. El precio de los boletos va desde los S/ 370.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Así, en esta gira, Shakira contará con la colaboración de la Filarmónica de Lima, quienes acompañarán su interpretación de ‘La Pared‘.

“Perú, lo prometido es deuda. Ahí voy a estar otra vez con ustedes. Y más que una despedida, va a ser una fiesta. Los quiero mucho” , dijo la cantante días previos a su llegada.

Importante. Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4 p. m., y Shakira subirá al escenario a las 8:30 p. m., según informó Masterlive en sus redes sociales.