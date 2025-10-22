Shakira volvió a ser tendencia global tras el lanzamiento de una nueva versión de su éxito mundial “Hips Don’t Lie”, ahora en colaboración con el cantante colombiano Beéle y el británico Ed Sheeran.El tema forma parte del proyecto Spotify Anniversaries, una iniciativa que celebra los álbumes más influyentes de la historia de la plataforma.

Con este lanzamiento, la artista conmemora los 30 años de “Pies Descalzos” y los 20 años de “Fijación Oral Vol. 1”, dos de los discos más importantes de su carrera.

Shakira celebra tres décadas de carrera con una nueva versión de “Hips Don’t Lie”. (Foto: Redes sociales)

La nueva versión de “Hips Don’t Lie” se estrenó el 22 de octubre de 2025 durante un episodio en vivo de Spotify, acompañado de una presentación con una orquesta de 14 músicos, donde Shakira ofreció una interpretación renovada y cargada de energía.

Una fusión de estilos y raíces caribeñas

La colaboración reúne distintas influencias musicales. Beéle imprime su estilo urbano y caribeño, mientras que Ed Sheeran aporta su reconocible sello melódico y pop.El resultado es una mezcla fresca y multicultural, con arreglos que incorporan toques de cumbia y referencias al Carnaval de Barranquilla, reforzando la identidad latina y artística de Shakira.

Dentro del EP conmemorativo, también se lanzarán nuevas versiones de algunos de sus temas más recordados, entre ellos “Pies Descalzos, Sueños Blancos”, “Antología”, “La Pared” y “Día de Enero”, todos reimaginados desde una mirada actual.

Además del lanzamiento, la barranquillera continúa con su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, que en 2025 recorrerá varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Para 2026, el tour llegará a Europa y Asia.

Con esta nueva etapa, Shakira reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes del pop latino, celebrando tres décadas de trayectoria con una propuesta renovada y fiel a sus raíces.

