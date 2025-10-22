El ataque armado que interrumpió el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos continúa dejando secuelas entre los miembros de la emblemática agrupación de cumbia. Tras el violento episodio, que puso en riesgo la vida de músicos y asistentes, el grupo anunció su decisión de poner en pausa todos sus shows hasta nuevo aviso.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el vocalista Lucho Granda comunicó que Agua Marina se tomará un tiempo lejos de los grandes escenarios, priorizando la seguridad y estabilidad emocional de cada integrante luego del traumático suceso.

“ Por el momento, no vamos a volver a los escenarios grandes. Es muy triste porque la música es nuestra vida , pero tenemos que hacerlo por nuestra tranquilidad”, expresó el cantante.

Granda también agradeció las muestras de cariño recibidas de parte de sus seguidores y precisó que continuará ofreciendo presentaciones privadas como solista mientras el grupo se mantiene en pausa. “Yo sigo con ellos, solo estamos en stand by” , aclaró.

El atentado

El pasado 8 de octubre, durante una presentación de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, varios sujetos abrieron fuego contra el escenario, generando pánico entre los presentes. El ataque dejó cinco heridos, entre ellos Luis y Manuel Quiroga, miembros de la familia fundadora de la orquesta.

El atentado ocurrido el 8 de octubre dejó cinco heridos, entre ellos dos miembros de la familia Quiroga. (Foto: GEC)

Según la Policía Nacional del Perú, los disparos estuvieron dirigidos directamente hacia los músicos. Las investigaciones buscan determinar el móvil del atentado y dar con los responsables.

El hecho ha generado gran conmoción en la industria musical peruana, dado que Agua Marina es considerada una de las agrupaciones más queridas y representativas del país, con más de cuatro décadas de trayectoria.

Daniela Darcourt se luce así tras fin de su relación con Waldir