No ha necesitado un guion extremadamente potente Netflix Brasil para trepar casi automáticamente al primer lugar de lo más visto en la plataforma desde hace una semana. Con “Caramelo”, una comedia dramática del director Diego Freitas, la cadena ofrece una historia basada en la más simple de las relaciones: perros y humanos o viceversa, como prefiera, pero con un toque encantador propios de una película casi bendecida.

“Caramelo” remite a muchas de las historias sobre hombres y perros convirtiéndose en cómplices de vida durante un tiempo determinado. La primera que se nos viene a la cabeza es “Mi amigo Enzo”, un largometraje de 2019 dirigido por Simon Curtis basado en el libro “El arte de correr bajo la lluvia” de Garth Stein.

En la cinta, Enzo es un hermoso labrador que en un momento de suerte es adoptado –en su etapa de cachorro—por el corredor de automóviles Denny, interpretado por Milo Ventimiglia (famoso mundialmente por interpretar al único hijo de Rocky Balboa en la saga del mismo nombre que interpretara Sylvester Stallone). La voz de Enzo corre por cuenta de Kevin Costner, quien en inglés como en sus distintas traducciones a otros idiomas, dota de fuerza dramática a un muy bien entrenado can, el sueño de cualquier niño en el hogar que sea.

“Mi amigo Enzo” traza el camino correcto en las películas de este tipo: el ser humano adopta al perro desde su etapa de cachorro y ambos se desarrollan en paralelo. Cada uno a su manera, pero sin desvincularse de sus avances y retrocesos. El piloto Denny comienza entrenando en circuitos de menor categoría mientras sueña con llegar a la Formula 1. El perro Enzo, es feliz ‘desplumando’ osos de peluche, comiendo lo que sea llegue a su boca y echándose en el mueble de la sala viendo cómo su ‘amo’ aprende a manejar viendo a los campeones de automovilismo.

Mientras el labrador llega a su punto de madurez, Denny conoce a una bella mujer (Eve/Amanda Seyfried), se casan y tienen una hija. Ambas aceptan con amor y respeto al perro, lo crían como parte de su familia y lo mantienen como uno más. La cuota de drama llega no solo porque los padres de la mujer de Denny no lo aceptan, sino fundamentalmente porque Eve enferma de una delicada enfermedad que resulta incurable. En ese punto, el corredor de autos debe poner sus sueños en stand by para enfocarse en cuidar a la madre de su hija. De todos los cambios en casa es testigo Enzo, quien –con voz en off—intenta explicar el complejo mundo de los seres humanos expuestos a situaciones límite.

“Mi amigo Enzo” tiene seis años de estrenada, pero cada vez que se presenta en una cadena de streaming distinta no la tiene muy difícil para trepar al ránking de lo más visto. Recientemente pasó en Netflix, donde por su capacidad para conmover colocó nuevamente en los reflectores a un actor habitualmente parco y complejo como Ventimiglia. Porque es al lado de Enzo que el actor destila muchos más sentimientos que incluso en toda su participación en la saga “Rocky”. Todo por un perro.

Notable el entrenamiento del perro que 'protagoniza' esta comedia de Netflix.

“Caramelo” algunas particularidades de “Mi amigo Enzo”, pero no es precisamente una copia. Ni aspira a serlo. La cinta de Diego Freitas se alarga durante 100 minutos y a ratos nos remite al género de moda: la cocina. Porque sí, la nueva comedia dramática de Netflix Brasil se desarrolla en gran parte dentro de un restaurante como “The Bear” (hoy Disney Latinoamérica). Allí, el souz chef Pedro Dantas (Rafael Vitti) se enfoca completamente en abrirse paso dentro del restaurante gourmet Ybaé. Ubicado en Sao Paulo, dicho espacio busca las mejores calificaciones de una crítica gastronómica que de un momento a otro se come una humilde Coxinha sin imaginar que sería la propuesta más sublime del restaurante. Todo bajo idea del impetuoso Pedro.

Paradójicamente, que la crítica termine comiéndose una de esas singulares croquetas de masa, pollo y especias ocurre por una travesura de quien será el verdadero protagonista de la película: Caramelo. Se trata de un perro mestizo que se cruza en el camino con Pedro. Ambos logran una conexión única, de aquellas que todos alguna vez en nuestras vidas soñamos conseguir con un perrito, comprado o rescatado.

Pedro, Camila y Luciana en una escena de la película "Caramelo".

Tal vez por su raza y biotipo, Caramelo es mucho más activo que Enzo. El Golden Retriever de la película de 2019 le debe todo a los reflexivos pensamientos que despliega bajo la voz de Costner. El perro se sitúa correctamente en el mundo, pero no comprende cómo los humanos se complican tanto para ser felices. En el lado opuesto, Caramelo no la piensa tanto, sino que sigue sus impulsos, sus reflejos, y lo hace corriendo, saltando, pero sobre todo comiéndose todo lo que tiene al frente. Es, como cualquier perro en el mundo, un ‘comedor insaciable’.

Decíamos que en la película del director Diego Freitas se refleja el largo camino de vida entre un hombre y su perro mientras van surgiendo personajes secundarios como la esposa, la hija y los suegros. En el caso de “Caramelo”, veremos el crecimiento del joven chef en la cocina del restaurante paulistano. Allí hace buenos amigos, y fuera de este conoce a Camila (Arianne Botelho) la dueña de una guardería canina que rápidamente le abre su corazón para ser parte de su vida. La felicidad parece completa, hasta que elemento dramático se hace presente: Pedro tiene un tumor en el cerebro.

El mar, el lugar donde Pedro y Caramelo son más felices.

“Los perros caben en la vida de todos, por eso vienen en diferentes tamaños”, le dice Luciana, la socia de Camila en la guardería cuando este justifica que no puede vivir 24/7 con el can porque simplemente “no tiene espacio en su vida”. La frase, por supuesto, resulta en vano, porque lo que veremos a continuación es el retrato de una amistad sin límites en la que un aspirante a cocinero que no puede superar el impacto de su desalentador diagnóstico médico, encuentra en un perro mestizo razones para seguir adelante.

Notable química entre ambos personajes de la cinta "Caramelo", el último éxito de Netflix Brasil.

Decíamos que la propuesta de Netflix Brasil no es lo más solvente en cuanto a guion. Tal vez porque es fundamentalmente una comedia, la historia en sí de Pedro es vista casi por encima. El tratamiento de su agresivo cáncer pasa a mostrarse esporádicamente. Su carrera como aspirante a un gran chef termina ‘suspendida’, dando paso a innumerables travesuras del can más comilón de todo Sao Paulo. Y los vínculos que debe construir o reforzar el protagonista con otros humanos, como su madre o su futura novia, Camila, tampoco hallan la profundidad suficiente para merecer un análisis mayor.

Fuera de eso, y analizada netamente como una comedia, “Caramelo” es casi perfecta. Es una cinta musical, con escenas muy divertidas y, sobre todo, mucho color, pero, sobre todo, muchos perritos haciendo de las suyas en la agitada Sao Paulo. Tal vez el mejor antídoto para sobrellevar el peor de los diagnósticos.