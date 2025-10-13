Hoy por hoy, la película brasileña “Caramelo” es una de las más vistas de Netflix en todo el mundo. Apenas es superada en el ranking internacional por “La mujer del camarote 10″, aunque es el primer lugar en países como México, Colombia, España y Uruguay.

Dirigida por Diego Freitas y protagonizada por Rafael Vitti, “Caramelo” sigue la historia de Pedro, un joven chef brasileño que, al recibir un difícil diagnóstico médico, encuentra en un perro callejero, llamado Caramelo, la amistad y esperanza que necesita para enfrentar su situación.​

La película fue estrenada el 8 de octubre y desde entonces ha conmovido hasta las lágrimas a decenas de miles de personas, que han conectado emocionalmente con la linda amistad entre Pedro y Caramelo.

"Caramelo" ya es considerada una de las películas más emotivas del año en Netflix (Foto: Netflix)

Ahora, “Caramelo” no es la única película de Netflix que rescata cuán fuerte puede ser el vínculo entre humanos y animales. Aquí te dejo algunas otras que te harán reír, llorar, saltar y aplaudir.

PELÍCULAS PARECIDAS A “CARAMELO” QUE TAMBIÉN PUEDES VER EN NETFLIX

1. Colmillo Blanco (2018): Colmillo Blanco, un intrépido perro lobo, afronta el desafiante mundo salvaje y la crueldad humana cuando es separado de su tribu indígena, obligado a participar en peleas clandestinas hasta que encuentra la oportunidad de vivir con una familia que le brinda cuidado y amor.​

2. El rescate de Ruby (2022): Basada en hechos reales, la historia sigue a Dan, un policía cuya vida cambia cuando acepta entrenar a Ruby, una perra de refugio energética y problemática. Juntos superan obstáculos personales y profesionales, descubriendo el verdadero poder de la esperanza y la perseverancia.​

3. Mi amigo Enzo (2019): Narrada desde la perspectiva de Enzo, un sabio y leal golden retriever, la película retrata su vida junto a Denny, piloto de carreras, a quien acompaña en triunfos, tragedias y luchas familiares, demostrando con amor y paciencia cómo los perros pueden transformar la vida de quienes los rodean.​

4. La vida secreta de tus mascotas (2016): Max, un terrier mimado, ve trastornada su perfecta vida cuando llega Duke, un perro grande y torpe. Juntos se embarcan accidentalmente en una frenética aventura fuera de casa, enfrentando animales callejeros y grandes peligros mientras sus amigos intentan rescatarlos y devolver la armonía a su hogar.​

5. Una mente canina (2020): El joven genio Oliver, mediante un experimento fallido, logra conectarse telepáticamente con su perro Henry. Juntos usan su singular vínculo para enfrentar los problemas familiares y escolares, abriéndose camino hacia soluciones inusuales y momentos de humor y ternura.​

6. Benji (2018): Cuando dos niños son secuestrados en su vecindario, el valiente perro callejero Benji emprende una arriesgada y conmovedora misión para rescatarlos, logrando unir y sanar a una familia en peligro.​

7. La vida secreta de tus mascotas 2 (2019): El terrier Max enfrenta el reto de cuidar a un bebé humano, mientras todos los animales del vecindario viven divertidas y emocionantes historias paralelas, descubriendo nuevos vínculos y formas de sobrellevar sus miedos en la alocada vida cotidiana.​

8. Perro perdido (2023): Tras perder a su querido perro Gonker en una ruta de senderismo, un joven y su padre emprenden una desesperada búsqueda a contrarreloj en los Apalaches, enfrentando la adversidad y la experiencia de una familia rota por la preocupación y el amor.​

9. June y Kopi (2021): Una pareja joven de Indonesia adopta a June, una perra callejera que con su ternura y energía transforma la vida familiar. June aprende las reglas del nuevo hogar y forja una entrañable amistad con Kopi, el pitbull de la casa, ayudando a todos a superar desafíos cotidianos y emocionales.​

10. Travieso: De la mansión a la calle (2021): Travieso es un perrito acostumbrado a una vida de lujos que, tras la muerte de su dueña, se ve obligado a sobrevivir en las calles de la gran ciudad. Entre nuevas amistades y enemigos, Travieso aprende el verdadero significado de la lealtad mientras busca reencontrarse con una familia que lo valore por quien es.

