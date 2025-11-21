“Jujutsu Kaisen: Ejecución”: Entre migajas y la preparación para la Temporada 3

“Jujutsu Kaisen: Ejecución” llega con una premisa que se está haciendo muy común dentro del anime comercial: mezclar un montaje condensado de eventos cruciales de la serie con material completamente nuevo correspondiente al inicio de un nueva temporada. El resultado es una experiencia híbrida que, más que una simple recopilación, termina convirtiéndose en una suerte de puente emocional entre el devastador ‘arco de Shibuya’ y el temible ‘Culling Game’ que está por venir.

Te contamos qué nos pareció esta nueva producción.

Un inicio que apuesta por el vértigo narrativo

La película no se preocupa demasiado por responder si es un largometraje clásico o un episodio extendido con aspiraciones cinematográficas. Y, sinceramente, tampoco es necesario. Lo que realmente importa es que funciona como un estallido sensorial capaz de mantener enganchados tanto a seguidores veteranos como a recién llegados curiosos (aunque para estos últimos la comprensión total sea más un desafío que una garantía).

en la película "Jujutsu Kaisen: Execution" (Foto: Mappa)

Lejos de ofrecer una recapitulación plana, “Jujutsu Kaisen: Ejecución” arranca con un montaje frenético que reordena y sintetiza momentos clave del arco del ‘Incidente en Shibuya’. La película recupera muertes importantes, decisiones drásticas y, sobre todo, el peso emocional que recae sobre Yuji Itadori, cuyo sufrimiento se intensifica precisamente por esta edición comprimida que no da respiro.

Para el público que no ha pasado por las casi 50 entregas previas del anime, este resumen puede sentirse como un torbellino difícil de procesar. La falta de una introducción clara puede jugar en contra para quienes no conocen la jerga, las maldiciones, las reglas o la larga historia entre hechiceros y espíritus. Sin embargo, para quienes ya poseen el contexto, este inicio tiene el atractivo de una explosión emocional condensada: intenso, inmersivo y coherente con el caos de Shibuya.

Un espectáculo visual que justifica la experiencia cinematográfica

Si hay un terreno en el que “Jujutsu Kaisen: Ejecución” brilla sin reservas, es su despliegue audiovisual. La película aprovecha al máximo el potencial cinematográfico del material original: batallas crudas, criaturas grotescas, escenarios que parecen salidos de una pesadilla apocalíptica y secuencias de acción que se sienten todavía más brutales en pantalla grande.

La dirección artística construye panoramas devastados, atardeceres ominosos y estaciones de metro transformadas en campos de batalla inquietantes. Cada aparición de un monstruo o un villano está diseñada para impresionar, mientras que los momentos más sangrientos no pierden impacto gracias al manejo del ritmo y la claridad del movimiento.

El sonido tampoco se queda atrás. La banda sonora retumba y acompaña cada enfrentamiento con energía, mientras que el trabajo de voces destaca por su intensidad emocional, sobre todo en los momentos donde el dolor psicológico de los personajes tiene más peso que el físico.

Una tendencia polémica que aquí encuentra sentido

El concepto de las películas–compilación ha generado rechazo en el mundo del anime. Para muchos fans, estos estrenos se sienten como intentos perezosos de generar ingresos usando material reciclado. “Jujutsu Kaisen: Ejecución” pertenece a esta tendencia, compartiendo espacio con ofertas similares de franquicias como “Demon Slayer” o “Solo Leveling”.

Sin embargo, esta película logra darle la vuelta a esa mala fama. En lugar de verse como un resumen disfrazado, funciona como un estimulante preámbulo a la tercera temporada y, al mismo tiempo, como una invitación agresiva para quienes aún no se han sumergido en este universo. No es un sustituto de la serie ni intenta serlo, sino un detonante de curiosidad bien calculado.

Su montaje no solo reaviva el impacto emocional de los eventos recientes, sino que también deja espacios deliberados para la intriga. No entrega todo, pero sí lo suficiente para enganchar.

El vistazo a la temporada 3: el verdadero plato fuerte

El mayor atractivo del metraje nuevo es el adelanto del ‘Culling Game’, una de las sagas más esperadas por los fans del manga. Sin entrar en spoilers, la película presenta los primeros pasos de este juego mortal que transformará por completo la dinámica de poder dentro del mundo de “Jujutsu Kaisen”.

Yuta Okkotsu vuelve para la Temporada 3 de "Jujutsu Kaisen" que adaptará el arco de los 'Culling Game'. (Foto: Mappa)

Las escenas nuevas mantienen la fuerza visual habitual de la franquicia y prometen una temporada llena de giros, traiciones y duelos viscerales. La película menciona reglas, áreas y consecuencias de manera tan rápida que solo quienes pueden leer kanji y tienen el contexto previo podrán captar completamente el significado de esta nueva etapa.

Este apresuramiento contrasta con la eficiencia del resumen de Shibuya, pero no afecta lo suficiente como para deslucir el conjunto.

Una experiencia que termina siendo un triunfo

A pesar de las dudas iniciales (y de la mala fama asociada a las compilaciones) “Jujutsu Kaisen: Ejecución” se convierte en un acierto. No es una película que busque contar una historia completa ni redefinir la franquicia, sino un vehículo diseñado para encender expectativas, emocionar a los fans y abrir una puerta accesible, aunque caótica, para nuevos espectadores.

Como pieza de promoción es impecable; como espectáculo cinematográfico, es estimulante; y como complemento del anime, es una experiencia que vale la pena.

“Jujutsu Kaisen: Ejecución” demuestra que este tipo de propuestas, cuando están bien pensadas, pueden dejar de ser simples recaps y transformarse en una celebración explosiva del universo al que pertenecen. Aquí, la emoción le gana al escepticismo.

La película ya está disponible en cines de Perú.