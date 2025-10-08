“Jujutsu Kaisen: Ejecución”: fecha de estreno en Perú y Latinoamérica

Los fanáticos del anime tienen una cita imperdible en los cines. Se ha confirmado oficialmente que la película recopilatoria “Jujutsu Kaisen: Ejecución” llegará a Perú y toda Latinoamérica el próximo 20 de noviembre de 2025, reuniendo los últimos capítulos de la segunda temporada y el primer episodio de la tercera en una única experiencia cinematográfica.

La cinta servirá como un puente entre los arcos de Shibuya y el esperado Culling Game, prometiendo escenas inéditas, una edición especial y una remasterización visual que permitirá disfrutar del trabajo de MAPPA en pantalla grande.

Tráiler oficial

¿De qué tratará “Jujutsu Kaisen: Ejecución”?

La película recopilará los eventos más intensos de la segunda temporada, centrados en la batalla final del Incidente de Shibuya, donde los hechiceros se enfrentan a Sukuna y las maldiciones más poderosas. Además, incluirá el primer episodio de la tercera temporada, que marcará el inicio del arco “Culling Game”, mostrando las consecuencias directas de lo ocurrido con Gojo Satoru y el caos desatado tras su sellado.

Esta entrega busca ofrecer una experiencia cinematográfica completa para los seguidores del anime antes del regreso oficial de la serie a televisión y plataformas de streaming.

Fecha de estreno en cines

Perú: 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 México: 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 Chile: 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 Argentina: 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 Colombia: 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 Resto de Latinoamérica: 20 de noviembre de 2025

Personajes principales

Yuji Itadori – El protagonista que enfrenta el peso de albergar a Sukuna.

Megumi Fushiguro – Hechicero de la escuela de Tokio con un oscuro destino.

Nobara Kugisaki – Valiente hechicera que lucha junto a Itadori en Shibuya.

Satoru Gojo – El hechicero más fuerte, cuyo destino cambia tras el sellado.

Ryomen Sukuna – El Rey de las Maldiciones y antagonista principal.

Kenjaku – El cerebro detrás de los eventos del Incidente de Shibuya.

Yuta Okkotsu – Protagonista de la precuela que regresa con un papel crucial.

Maki Zen'in – Miembro del clan Zen'in que desafía las tradiciones familiares.

Panda – Compañero de los protagonistas y símbolo de la humanidad entre hechiceros.

Ficha técnica