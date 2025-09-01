“Jujutsu Kaisen” Temporada 3: ¿Qué son los ‘Culling Game’?

El arco de los ‘Culling Game’ es uno de los momentos más esperados por los fanáticos del manga de “Jujutsu Kaisen”. Este conflicto masivo se convierte en el centro de la Temporada 3 del anime, que llegará en enero de 2026. A diferencia de otras sagas, aquí no solo hay batallas espectaculares, sino también una estructura de reglas estrictas que convierten el enfrentamiento en una especie de torneo mortal. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber de este arco.

El origen del ‘Culling Game’

El responsable de iniciar este sangriento evento es Kenjaku, el antiguo hechicero que se ha infiltrado en diferentes cuerpos a lo largo de la historia, incluyendo el de Suguru Geto. Su objetivo es acelerar la evolución de la humanidad a través de la desesperación y el caos, obligando a hechiceros y humanos comunes a participar en un enfrentamiento sin salida.

Para ello, crea una serie de colonias repartidas en Japón, donde los participantes deben luchar hasta acumular puntos o, en su defecto, perder la vida.

Las reglas del juego

El ‘Culling Game’ no es un simple campo de batalla: está regido por un sistema de normas inquebrantables que los participantes deben cumplir. Algunas de las más relevantes son:

Una vez aceptada la participación, el jugador no puede abandonar la colonia hasta cumplir con las condiciones. Acumulación de puntos: Cada victoria otorga puntos, que pueden usarse para modificar las reglas del juego.

Los jugadores que acumulen 100 puntos o más tienen derecho a introducir cambios en el sistema. Destino fatal: Negarse a participar o no cumplir las condiciones lleva a la eliminación inmediata del participante.

Estas normas convierten al arco en un terreno estratégico, donde no basta con tener poder, sino que también es crucial pensar en el futuro de cada movimiento.

La dimensión estratégica del arco

A diferencia de batallas anteriores en “Jujutsu Kaisen”, los ‘Culling Game’ obligan a los protagonistas a formar alianzas temporales, incluso con personajes que no siempre comparten sus ideales. La confianza, la astucia y la capacidad de improvisar se convierten en armas tan importantes como la energía maldita.

Además, este torneo introduce a nuevos personajes, cada uno con habilidades únicas que ponen a prueba a Yuji, Megumi y compañía en escenarios cada vez más impredecibles.

Un arco decisivo para los protagonistas

Para Yuji Itadori, el ‘Culling Game’ es mucho más que una prueba de fuerza: es una lucha por mantener su humanidad mientras la influencia de Sukuna sigue creciendo. Megumi Fushiguro, por su parte, adquiere un protagonismo esencial debido a su conexión con el destino del juego y con el propio Kenjaku.

En este arco también se consolidan figuras como Yuta Okkotsu y Kinji Hakari, quienes muestran su verdadero potencial en combates memorables.

Ficha técnica de “Jujutsu Kaisen” Temporada 3