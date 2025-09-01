“Jujutsu Kaisen” Temporada 3: tráiler oficial y fecha de estreno

El anime “Jujutsu Kaisen” ha confirmado oficialmente su tercera temporada, y los fanáticos ya cuentan los días para volver al mundo de maldiciones, hechiceros y batallas épicas. El anuncio trae consigo una noticia que los seguidores esperaban con ansias: la historia continuará adaptando el esperado arco de los ‘Culling Game’, una de las sagas más intensas y complejas del manga de Gege Akutami.

Tráiler oficial de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

Fecha de estreno de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

La Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” llegará en enero de 2026, fecha que marcará el inicio de un nuevo capítulo dentro del universo oscuro y vertiginoso de la serie. La producción seguirá a cargo de MAPPA, estudio que ha mantenido la calidad visual y narrativa en cada entrega.

Este nuevo arco se caracteriza por su brutalidad, sus giros inesperados y la introducción de escenarios de combate a gran escala que pondrán a prueba no solo la fuerza física de los personajes, sino también su ingenio y lealtad.

¿Qué veremos en el arco de los ‘Culling Game’?

El arco de los ‘Culling Game’ se centra en un peligroso torneo organizado por el misterioso hechicero Kenjaku, que obliga a los participantes a enfrentarse en zonas delimitadas con reglas mortales. La vida de los protagonistas dependerá de sus decisiones estratégicas y alianzas temporales, mientras nuevas amenazas emergen en cada escenario.

Además, este arco profundiza en el desarrollo de personajes clave, mostrando no solo su poder en combate, sino también sus motivaciones personales, miedos y vínculos emocionales.

Personajes principales en la Temporada 3

Yuji Itadori – El protagonista, cuya resistencia y vínculo con Sukuna lo convierten en una pieza central del juego.

– El protagonista, cuya resistencia y vínculo con Sukuna lo convierten en una pieza central del juego. Megumi Fushiguro – Su papel adquiere un peso fundamental en este arco, con revelaciones que cambiarán su destino.

Nobara Kugisaki – Regresando con su estilo combativo y decidido, lista para enfrentar el nuevo desafío.

– Regresando con su estilo combativo y decidido, lista para enfrentar el nuevo desafío. Satoru Gojo – Aunque su situación es compleja tras los eventos anteriores, su figura sigue siendo clave.

Kinji Hakari – Personaje que gana protagonismo, demostrando habilidades únicas en el campo de batalla.

– Personaje que gana protagonismo, demostrando habilidades únicas en el campo de batalla. Panda – Con su fuerza y humanidad, continúa siendo un aliado imprescindible.

Yuta Okkotsu – El protagonista de la precuela vuelve con un papel vital en el desarrollo de la historia.

– El protagonista de la precuela vuelve con un papel vital en el desarrollo de la historia. Kenjaku – El antagonista maestro de este arco, manipulador de los Culling Game y orquestador del caos.

Ficha técnica de “Jujutsu Kaisen” Temporada 3