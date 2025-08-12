“Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” llega a cines peruanos con una historia que rompe el corazón

Durante la serialización de la segunda temporada del anime de “Jujutsu Kaisen” nos vimos envueltos en un viaje emocional y visual que encapsula dos de los arcos más recordados de la segunda temporada: el pasado de Satoru Gojo y Suguru Geto, y el momento exacto en que su amistad se transforma en una tragedia inevitable. Basada en la obra original de Gege Akutami, la película de “Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” reafirma lo que muchos fans ya sabían: pocas historias dentro del anime moderno logran equilibrar tanta espectacularidad visual con un trasfondo tan profundamente humano.

La cinta recopilatoria de los primeros capítulos de la tan alabada segunda parte de “Jujutsu Kaisen” estará disponible en la cartelera peruana desde este jueves 14 de agosto y aquí te contamos qué esperar.

Una amistad destinada a romperse

La película nos transporta a la época en la que Gojo y Geto aún eran estudiantes de la Escuela Técnica de Hechicería de Tokio. Su misión es proteger a Riko Amanai, la portadora designada para convertirse en el nuevo “recipiente de Plasma Estelar”, figura clave para el equilibrio del mundo de los hechiceros. Sin embargo, detrás de la aparente simplicidad de la misión, se esconde un conflicto mucho más profundo: protegerla significa negarle una vida normal.

“Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” la cinta de la franquicia “Jujutsu Kaisen” nos mostrará los mejores momentos de la amistad de Satoru Gojō y Suguru Getō (Foto: MAPPA)

En este contexto, el espectador presencia el contraste que define a estos dos personajes: Gojo, con su poder prácticamente divino y una confianza inquebrantable, y Geto, más humano, empático y dispuesto a arriesgarlo todo por salvar a una chica que sueña con un futuro libre. Esa tensión es el núcleo de la historia y la semilla de su ruptura definitiva.

Riko Amanai: un personaje breve, pero inolvidable

Uno de los grandes aciertos de la película es cómo logra que Riko, pese a tener un tiempo limitado en pantalla, deje una huella imborrable. Ella comienza su camino aparentando aceptar con madurez su destino, pero poco a poco muestra que lo único que anhela es crecer, viajar y vivir como cualquier adolescente. Es una figura que simboliza la inocencia perdida y que, con su final inevitable, marca para siempre a Gojo y Geto.

Su destino, trágico pero profundamente significativo, actúa como catalizador de las decisiones que ambos tomarán después, no solo en esta historia, sino a lo largo de toda la serie.

La belleza en la tragedia

Aunque el público ya conoce el desenlace, la narración se encarga de que cada momento pese. Desde los instantes ligeros donde Gojo y Geto bromean, hasta las secuencias más intensas de batalla, la película captura esa sensación de juventud efímera. El momento en que sus caminos se separan, uno ascendiendo en poder y el otro descendiendo a la oscuridad, es tan inevitable como devastador.

La dirección de Shouta Goshozono destaca en escenas cargadas de energía que se alternan con silencios que revelan el peso emocional que llevan los personajes. Los colores, encuadres y transiciones potencian el significado de cada secuencia.

Animación y detalles que enamoran

MAPPA vuelve a demostrar por qué es uno de los estudios más admirados de la industria. Las secuencias de acción son dinámicas y coreografiadas con precisión, pero lo más sorprendente es que los momentos más memorables no siempre son las peleas. El simple gesto de Gojo girando un lápiz entre sus dedos o la mirada cansada de Geto en su camino hacia la soledad, dicen tanto como un combate a muerte.

El diseño de color juega un papel narrativo clave: en la confrontación final simbólica, Gojo es envuelto en tonos rojos vibrantes, mientras que Geto aparece cubierto de azules melancólicos, una referencia directa a los días que compartieron junto a Riko y a la apertura de temporada con el tema Ao no Sumika de Tatsuya Kitani.

Música que amplifica la emoción

El trabajo sonoro es otro de los grandes triunfos de la película. La banda sonora, especialmente el tema principal, conecta directamente con la nostalgia y la pérdida que impregnan toda la historia. Cada nota parece acompañar las emociones de los personajes, ya sea para resaltar la intensidad de una pelea o para subrayar el vacío que deja la separación de estos amigos.

Un impacto que trasciende la pantalla

Más allá de su impecable ejecución técnica, “El tesoro escondido / El tesoro perdido” destaca por lo que significa dentro del universo de “Jujutsu Kaisen”. No solo contextualiza muchos de los conflictos del presente de la serie, sino que ofrece una conexión emocional única con dos personajes que, aunque destinados a enfrentarse, compartieron una complicidad que definió sus vidas.

El espectador sale del cine con una sensación agridulce: por un lado, la satisfacción de haber presenciado una obra tan bien construida; por otro, la certeza de que nada en la serie volverá a tener la misma inocencia ni frescura.

Un cierre que es también un inicio

El final de la película no es un punto y aparte, sino un puente directo hacia el tono más sombrío que domina el resto de la segunda temporada y el arco del Incidente de Shibuya. El adiós definitivo entre Gojo y Geto en medio de la multitud de Shinjuku, cargado de simbolismo, es la última postal de una amistad que alguna vez tuvo el poder de cambiarlo todo.

Conclusión: un imprescindible para fans y nuevos espectadores

“Jujutsu Kaisen: El tesoro escondido / El tesoro perdido” es, sin duda, una de las experiencias más completas que ofrece la franquicia. Combina acción espectacular, desarrollo de personajes profundo y una carga emocional que la coloca como una de las adaptaciones más logradas del anime reciente.

Tanto si eres fan de la saga como si buscas una historia intensa, bien contada y visualmente impecable, esta película es un recordatorio de que, en el anime, las amistades y las pérdidas pueden ser tan épicas como las batallas. Y en este caso, lo son.

La película se estrena en todos los cines de Perú este jueves 14 de agosto.